طالبة بالأزهر تصطحب رضيعتها في حفل التخرج بكلية التمريض.. شاهد

احتفلت أمس كلية التمريض بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، بتخريج الدفعة السادسة من خريجات الكلية، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس الجامعة.

وقدمت الدكتورة امال السباعي عميدة كلية التمريض بجامعة الأزهر، الشكر لقيادات الجامعة علي دعمهم الكبير، للكلية حتي اننا نحتفل اليوم بالدفعة السادسة ونهدي هذه النماذج المشرفة من خريجات الكلية إلى وطننا الحبيب مصر انطلاقًا من أن قطاع التمريض يمثل الداعم الكبير والذراع اليمنى للجيش الأبيض.

كما قدمت عميدة كلية التمريض التهنئة الي خريجات الكلية وإلى أسرهن بهذا اليوم الطيب المبارك "يوم الحصاد " حيث ظهرت إحدى الخريجات جالسة في الصف الأول وتحمل في حضنها طفلتها الصغيرة.

وعبرت الدكتورة رشا البربري وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، عن سعادتها بهذا اليوم الجميل الذي نشهد خلاله تخريج دفعة جديدة من خريجات كلية التمريض بحيث تعد إضافة جديدة إلى قطاع الطب وقطاع المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة.

وأوضحت البربري أن كافة المؤسسات الطبية أشادت بخريجات الكلية علما وخلقا، مشيرة إلى أن خريجات الكلية يتمتعن بسمعة طيبة في المجال الطب وبشهادة الجميع.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامح، بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمد الدمرداش عضو هيئة التدريس بكلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وفايزة سعودي مديرة الكلية، إضافة إلي العديد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ووسط سعادة كبيرة من أسر خريجات الدفعة السادسة وما لفت الأنظار في الحفل اصطحاب إحدى الخريجات رضيعتها لتحضر معها حفل تخرجها في الكلية .

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