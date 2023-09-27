عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طالبة بالأزهر تصطحب رضيعتها في حفل التخرج بكلية التمريض.. شاهد

حفل تخرج كلية التمريض
حفل تخرج كلية التمريض بجامعة الأزهر

احتفلت أمس كلية التمريض بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، بتخريج الدفعة السادسة من خريجات الكلية، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس الجامعة. 

وقدمت الدكتورة امال السباعي عميدة كلية التمريض بجامعة الأزهر، الشكر لقيادات الجامعة علي دعمهم الكبير، للكلية حتي اننا نحتفل اليوم بالدفعة السادسة ونهدي هذه النماذج المشرفة من خريجات الكلية إلى وطننا الحبيب مصر انطلاقًا من أن قطاع التمريض يمثل الداعم الكبير والذراع اليمنى للجيش الأبيض. 

كما قدمت عميدة كلية التمريض التهنئة الي خريجات الكلية وإلى أسرهن بهذا اليوم الطيب المبارك "يوم الحصاد " حيث ظهرت إحدى الخريجات جالسة في الصف الأول وتحمل في حضنها طفلتها الصغيرة.

وعبرت الدكتورة رشا البربري وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، عن سعادتها بهذا اليوم الجميل الذي نشهد خلاله تخريج دفعة جديدة من خريجات كلية التمريض بحيث تعد إضافة جديدة إلى قطاع الطب وقطاع المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة. 

وأوضحت البربري أن كافة المؤسسات الطبية أشادت بخريجات الكلية علما وخلقا، مشيرة إلى أن خريجات الكلية يتمتعن بسمعة طيبة في المجال الطب وبشهادة الجميع. 

جاء ذلك بحضور الدكتور سامح، بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمد الدمرداش عضو هيئة التدريس بكلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وفايزة سعودي مديرة الكلية، إضافة إلي العديد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ووسط سعادة كبيرة من أسر خريجات الدفعة السادسة وما لفت الأنظار في الحفل اصطحاب إحدى الخريجات رضيعتها لتحضر معها حفل تخرجها في الكلية  .

0286cf32-5af0-4c54-a1c7-8996f81d5b72
0286cf32-5af0-4c54-a1c7-8996f81d5b72
68738a7b-cd5e-4755-b458-4cd44591ac9b
68738a7b-cd5e-4755-b458-4cd44591ac9b
ad812bab-2b44-435c-858e-7ab11d05d7f4
ad812bab-2b44-435c-858e-7ab11d05d7f4
c7ecaf04-5bb0-4be6-a4a8-d4a19475be60
c7ecaf04-5bb0-4be6-a4a8-d4a19475be60
كلية التمريض جامعة الأزهر شيخ الأزهر المستشفيات الجامعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات.. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

أول رد من أمين عمر على أزمة مباراة الزمالك وكواليس التحقيق معه

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

ترشيحاتنا

ميدو يوجّه رسالة خاصة لشركة تذكرتي بسبب مباراة الزمالك وأرتا سولار

تذبذب أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة الجنيه الآن

أول تعليق من فيوتشر بعد تصدره الدوري المصري

عبث|أحمد سليمان يفتح النار على الطعون المقدمة ضد حسين لبيب وفاروق جعفر

مسئول أوكراني سابق: كييف في طريقها للاستسلام من دون دعم أمريكي

مش معقول.. أحمد سليمان يعلق على مطالبة البعض برحيل أوسوريو عن الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها

احذر فك تجميد الدجاج بهذه الطريقة.. تصيبك بالتسمم الغذائي

تجري جراحة عاجلة.. أبرز المحطات الفنية في حياة صوفيا لورين

بالبيجامة.. دينا داش رفقة مولودها تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ