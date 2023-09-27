مش معقول.. أحمد سليمان يعلق على مطالبة البعض برحيل أوسوريو عن الزمالك

قال أحمد سليمان المرشح على عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك فوق السن إن كرة القدم هى واجهة القلعة البيضاء موضحاً أن الفريق الأبيض محترم ولديه مدير فنى محترم ولكنه يفتقد الاستقرار الإدارى.

أكد سليمان خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى أن نادى الزمالك لديه العديد من المشاكل المالية ولكن بالتكاتف النادى الأبيض قادر على حلها.

وأشار أحمد سليمان إلى أن أوسوريو يملك سيرة ذاتية كبيرة،لكن النادى يحتاج إلى الاستقرار الفنى والإدارى موضحا أنه من غير المعقول أن خسارة مباراة تجبرنا على تغيير الجهاز الفنى.

وطالب سليمان بالهدوء على اللاعبين والجهاز الفنى حتى قدوم مجلس الإدارة الجديد وتوافر المناخ المناسب لتحقيق النجاحات والإنجازات ورفع اسم نادى الزمالك عاليا فى المحافل القارية .