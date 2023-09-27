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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 18 مليون يورو.. توقيع عقد مشروع إنشاء محطة معالجة زاوية الكرادسة بالفيوم

رئيس شركة الفيوم
رئيس شركة الفيوم اثناء توقيع العقد

 

وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمهندس صلاح دغيدي عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة ماتيتو بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة الجديدة عقد إنشاء محطة معالجة زاوية الكرادسىة  بنظام الحمأه التقليدية النشطة بتكلفة إجمالية ١٨ مليون يورو.

 

وذلك بطاقة تصميمية ١٣٢٠٠ م٣ /يومي لخدمة محطات رفع زاوية الكرادسىة ومنشية عبدالله والوقف الكبير والجلابة ضمن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي والممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار ElP  ومنحة من الاتحاد الأوروبي

جاء ذلك بحضور المهندس اشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU ، والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة والمهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري "ستانتيك " ، والمهندس حسين علي مدير تطوير المشروعات بشركة ماتيتو.

وأكد  النجار أن  الشركة إتخذت خطوات واسعة في إقامة مشروعات الصرف الصحي لتغطي نسبة كبيرة جداً من محافظة الفيوم لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات الصرف الصحي ومواكبة الزيادة السكانية والنمو العمراني وانعكاس للاهتمام الدولة بتحسين نوعية الحياة للمواطنين وتلبية متطلباتهم  والحفاظ على البيئة والقنوات المائية العزبة من التلوث والقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون .

 

 

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الفيوم زاوية الكرادسة أخبا رالفيوم مياه الفيوم محطة معالجة

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