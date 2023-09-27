عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن «صحتهم مستقبلهم».. «مياه الفيوم» تنفذ أنشطة توعية داخل معسكرات صيفية بالمدارس|تفاصيل

أطفال الفيوم أثناء
أطفال الفيوم أثناء التكريم

أكد  المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الفيوم قيام إدارة التوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بتنفيذ أنشطة توعية مائية متنوعة  بالمدارس ضمن برنامج صحتهم مستقبلهم والممول من اليونسيف والذي يهدف لتعليم الطلاب السلوكيات الصحيحة في ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ عليها من الإهدار والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والحفاظ على النظافة العامة والنظافة الشخصية والتغيرات المناخية والتغذية الصحية السليمة  .

يأتي ذلك خلال الأنشطة الصيفية بالمدارس على مدار أشهر الصيف الثلاثة وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم علاوة على تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة كل نقطة بتفرق وتحفيزهم بهدف خلق روح التنافس والإبداع والتي أطلقتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها على فيسبوك وبرعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس القابضة للمياه والتي احتلت فيها محافظة الفيوم المركز الاول في نسب المشاركة والمركز الرابع في عدد المشاهدات بالمسابقة.

وأكد “النجار” على أهمية رفع الوعي المائي لدي كافة فئات المجتمع بصفة عامة وطلاب المدارس بصفة خاصة كونهم المستقبل القريب وليكون لديهم الفكر والإبداع الخلاق  القادر على مواجهة التحديات المائية المستقبلية وزرع السلوكيات الصحيحة.

موضحاً استعداد الشركة التام لتوعية الطلاب خلال العام الدراسي الجديد ومُرحباََ بالتعاون مع كافة الجهات الشريكة والعمل جنباً إلى جنب من أجل نشر الوعي المائي.

وفي السياق أفاد محمد جمعة مدير إدارة التوعية عن  تنفيذ أكثر من  ٧٥ نشاطًا داخل كل مدرسة والبالغ عددها ١٥٠ مدرسة بأربع إدارات تعليمية (اطسا _شرق _غرب _طامية) حيث بلغ العدد الإجمالي للأنشطة التى تم تنفيذها بواسطة المدارس ما بين أنشطة متنوعه يتخطى ١١ ألف نشاط 
كما تم تركيب نحو ٨٤٠ قطعة موفرة للمياه بالحنفيات داخل المدارس المستهدفة بالإدارات الأربعة ،كما تم تزويد المدارس بالخامات والأدوات المساعدة في تنفيذ الأنشطة الصيفية وتنوعها بالإضافة لعقد عدد ٣ اجتماعات للمشرفين ومنسقي الأنشطة والمتابعين داخل المدارس بواقع اجتماع كل شهر كما تم عقد عدد ٢ اجتماع لأعضاء اللجنة التنسيقية لمشروع صحتهم مستقبلهم لمناقشة الاقتراحات حول آليات تنفيذ الأنشطة ووضع الحلول المناسبة للخروج بالأنشطة الصيفية لأعلى معدلاتها وتنفيذ مجموعه من المعسكرات الصيفية داخل مجموعة من المدارس  بإدارة طامية وشرق وغرب الفيوم التعليمية.

 

 

 

مياه الفيوم: حملة طرق أبواب ولقاء جماهيري للتوعية بمشروع توسعات الصرف الصحي

 

 

 

"مياه الفيوم": توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان لدعم الأسر الأكثر احتياجا

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة روجينا تتعرض لحادث سير .. تفاصيل

ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات.. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

بعد انسحابه من قائمة حسين لبيب|منصب مفاجئ لـ عبد الله جورج بالزمالك

أول رد من أمين عمر على أزمة مباراة الزمالك وكواليس التحقيق معه

اضبط ساعتك واستعد.. كم يوما يفصلنا عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي؟

رئيس تقنية الفيديو السابق يُفجّر مفاجأة بشأن أزمة أمين عمر والزمالك

عودة كل الطيور المهاجرة.. 6 وعود نارية من مرشح بانتخابات الزمالك

ترشيحاتنا

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

مصرع وإصابة 450 شخصاً.. تفاصيل كارثة حريق قاعة أفراح في العراق |فيديو وصور

رد مفاجئ من سيد عبد الحفيظ على إمكانية توليه رئاسة الأهلي

ادعاءات سخيفة .. دبلوماسي كوري جنوبي يرد على اتهامات الجارة الشمالية

جمال فهمي لـ صدى البلد: «هيكل» شخص استثنائي من الصعب تكراره

البوري بـ 110 جنيهات.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 27-9-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطر.. طبيبة تفجر مفاجأة صادمة عن حلاوة المولد الخالية من السكر

شاهد.. الظهور الأول للأميرة فوزية أصغر أحفاد الملك فاروق في مصر.. صور

بريطانيا.. ظهور العريس والمعازيم معصوبي الأعين في حفل زفاف

شاهد.. قرد يعمل على الكمبيوتر داخل محطة سكة حديد هندية

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ