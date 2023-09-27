مباراة فيوتشر والداخلية|«جنش» يعترف: الخطأ وارد واعتذرت لزملائي.. والحمد لله على الفوز

أبدى محمود جنش حارس مرمى فريق مودرن فيوتشر، سعادته بعد الفوز على الداخلية بالدوري.

وقال جنش خلال تصريحات تليفزيونية: من الوارد أن نُخطئ، أمر وارد في كرة القدم، اعتذرت لزملائي وأشكرهم على روحهم وإعادتهم المباراة لنا في الشوط الثاني، وأحمد الله أنه جعلني سبباً في الفوز.

وأردف: تعلمت من المواقف التي تعرضت لها سابقًا، إذا كنت تأثرت بالهدف الذي استقبله مرماي لما كنت استطعت مساعدة زملائي في حصد نقاط المباراة.

وأتم: طموحنا يزيد موسمًا عن الآخر، لدينا مجلس إدارة قوي وجهاز فني جيد وهناك روح رائعة بين اللاعبين تجعلنا عائلة واحدة.