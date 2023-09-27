ولي العهد السعودي يعزي العاهل البحريني في شهداء «قوة الواجب»

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا، بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، عبر ولي العهد خلاله عن تعازيه في الشهداء من منسوبي قوة الواجب المشاركة من البحرين بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

فيما عبّر الملك حمد بن عيسى، عن شكره وتقديره لولي العهد على ما أبداه من مشاعر تجاه الشهيدين والمصابين وحكومة وشعب البحرين، وتأكيده اعتزاز مملكة البحرين بشهدائها أثناء قيامهم بواجبهم الوطني.

وكانت قوة دفاع البحرين نعت عددًا من رجالها الذين قدموا أرواحهم فداء لواجبهم، بعد ما لقى ضابط وفرد حتفهما وأصيب عدد آخر خلال تأديتهم لواجبهم بالدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

وجرى ذلك جراء هجوم حوثي بطائرات مسيرة على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض السعودية، رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن.

كما تم إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين والشهداء إلى أرض الوطن.