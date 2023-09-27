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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي العهد السعودي يعزي العاهل البحريني في شهداء «قوة الواجب»

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا، بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، عبر ولي العهد خلاله عن تعازيه في الشهداء من منسوبي قوة الواجب المشاركة من البحرين بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

فيما عبّر الملك حمد بن عيسى، عن شكره وتقديره لولي العهد على ما أبداه من مشاعر تجاه الشهيدين والمصابين وحكومة وشعب البحرين، وتأكيده اعتزاز مملكة البحرين بشهدائها أثناء قيامهم بواجبهم الوطني.

وكانت قوة دفاع البحرين نعت عددًا من رجالها الذين قدموا أرواحهم فداء لواجبهم، بعد ما لقى ضابط وفرد حتفهما وأصيب عدد آخر خلال تأديتهم لواجبهم بالدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

وجرى ذلك جراء هجوم حوثي بطائرات مسيرة على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض السعودية، رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن.

كما تم إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين والشهداء إلى أرض الوطن.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

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