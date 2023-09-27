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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يفتح النار على الحكم أمين عمر: الفار فضحه

صدى البلد

نشر الناقد الرياضي  عمرو الدرديري تصريحات أحمد حسام ميدو عبر حسابه بموقع فيسبوك. 

و كتب عمرو الدرديري : ميدو : إذاعة حوار أمين عمر مع تقنية الفيديو فضحه و أمين عمر ليس أميناً على إدارة المباريات ، أمين عمر بيألف قانون من عنده والحوار فضح نية بعض الحكام المصريين تعمد إيذاء الزمالك وأقسم بالله حتى فى وجود التكنولوجيا وتقنية الفار فى حكام عندهم مشكلة مع الزمالك.

 

وأكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أمين عمر حكم مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب، لم يتطرق في تقرير المباراة، إلى الوقوع في أي خطأ قانوني، يستوجب إعادة المباراة.

 

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أمين عمر أكد، صحة قراراته التي اتخذها خلال المباراة، بما فيها ركلة الجزاء الغير محتسبة لصالح الزمالك، وهدف أحمد علاء لاعب المقاولون العرب، أقر بصحته".

 

وأضاف أمير هشام: "الحكم الدولي خضع للتحقيق بعد استدعائه بسبب أحداث المباراة، وسيتم إبعاده عن إدارة مباريات الأهلي والزمالك لفترة، وقد تمتد لنهاية الموسم".

 

 

ميدو حكم مباراة الزمالك أمين عمر إيقاف الحكم أمين عمر

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