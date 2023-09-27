عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق صادم من رئيس الـvar بشأن خطأ حكم لقاء الزمالك والمقاولون العرب

صدى البلد

أكد سيد مراد رئيس تقنية الفيديو السابق، أن المحادثات التي تتم بين غرفة الفار وحكم المباراة، لا يتم إذاعتها للجمهور ولكن يتم اتخاذها للتدريب، من أجل دراستها حتى يتم التعلم من الأخطاء.

وتابع مراد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" عبر قناة النهار: "في بطولة العالم للأندية والحكم وهو راجع من شاشة المراجعة كان لشرح قراره، وليس للتحدث بهذه الطريقة مع حكم الفيديو".

سيد مراد: أمين عمر أخطأ قانونيًا في مباراة الزمالك والمقاولون العرب ولن يعترف بتقريره

وأضاف سيد مراد: "مباراة الزمالك والمقاولون العرب، شهدت بالفعل خطأ قانونيًا بعد نقاش أمين عمر مع محمد عادل حكم تقنية الفيديو، وأكد له أنه غير مقتنع، وبالتالي هذا الأمر غير صحيح لأن حكم الفيديو يقدم له دليل قاطع، وحكم الساحة لم يرد عليه بسند حقيقي، ولكن تقرير المباراة إذا لم يحمل وقوعه في خطأ قانوني لن يتم إعادة المباراة نهائيًا".

واختتم: "قرارات الحكام نهائية ولا يمكن الطعن عليها، ولا يمكن إعادة المباراة، إلا إذا اعترف الحكم في كتابة تقريره أنه أخطأ في المباراة، وهو لم يحدث".

حكم سيد مراد رئيس تقنية الفيديو السابق أمير هشام بطولة العالم للأندية الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

تستمر 3 ساعات .. الأرصاد تحذّر من ظاهرة جوية خطيرة صباح اليوم

رئيس تقنية الفيديو السابق يُفجّر مفاجأة بشأن أزمة أمين عمر والزمالك

ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات.. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

أول رد من أمين عمر على أزمة مباراة الزمالك وكواليس التحقيق معه

ترشيحاتنا

يحصل مع اللي اتخن مني.. سيد عبد الحفيظ يعلق قرار الأهلي برحيله

مصرع 100 شخص.. ارتفاع عدد ضحايا حريق قاعة المناسبات بالعراق

حكم الاحتفال بالمولد النبوي .. الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. المجتمع الدولي مطالب بحل أزمة سد النهضة

شاهد.. اللحظات الأولى لنشوب حريق قاعة مناسبات بالعراق

بفعل مخاوف الشح.. ارتفاع أسعار النفط عند التسوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تعاني من حب الشباب في الرقبة؟.. طرق القضاء عليه

بتتكلم 3 لغات واشتغلت في UN..عجوز ضائعة تثير ضجة على السوشيال ميديا

تتخطى 40 ألف جنيه.. سعر إطلالة الملكة رانيا الأخيرة

برقم غير متوقع.. سعر صادم لـ فستان جومانا مراد الفسفوري |شاهد

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ