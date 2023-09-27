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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استفدنا إيه..ناقد رياضي يعلق على استبعاد أمين عمر من إدارة مباريات الزمالك

صدى البلد

انتقد الناقد الرياضي عمرو الدردير نبأ أحالة أمين عمر للتحقيق واستبعاده عن إدارة مباريات الزمالك المحلية.

وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: طيب الزمالك استفاد ايه .

وأكد سيد مراد، رئيس تقنية الفيديو السابق، أن المحادثات التي تتم بين غرفة الفار وحكم المباراة، لا يتم إذاعتها للجمهور ولكن يتم اتخاذها للتدريب، من أجل دراستها حتى يتم التعلّم من الأخطاء.

 

وتابع مراد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" عبر قناة النهار: "في بطولة العالم للأندية والحكم وهو راجع من شاشة المراجعة كان لشرح قراره، وليس للتحدث بهذه الطريقة مع حكم الفيديو".

 

 

وأضاف سيد مراد: "مباراة الزمالك والمقاولون العرب، شهدت بالفعل خطأ قانونيًا بعد نقاش أمين عمر مع محمد عادل حكم تقنية الفيديو، وأكد له أنه غير مقتنع، وبالتالي هذا الأمر غير صحيح لأن حكم الفيديو يقدم له دليلا قاطعا، وحكم الساحة لم يرد عليه بسند حقيقي، ولكن تقرير المباراة إذا لم يحمل وقوعه في خطأ قانوني لن تتم إعادة المباراة نهائيًا".

 

واختتم: "قرارات الحكام نهائية ولا يمكن الطعن عليها، ولا يمكن إعادة المباراة، إلا إذا اعترف الحكم في كتابة تقريره أنه أخطأ في المباراة، وهو لم يحدث".

 

أمين عمر استبعاد امين عمر حكم مباراة الزمالك مبارايات الزمالك المحلية

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