لن تُرسل لأوكرانيا| سويسرا توافق على بيع دبابات من طراز «ليوبارد 2» لألمانيا

وافق البرلمان السويسري على بيع 25 دبابة من طراز ليوبارد 2 لتعود إلى ألمانيا، الدولة المصنعة، في قرار يهدف لإتاحة الدبابات التي خرجت من الخدمة لنقلها إلى دول أوروبية أخرى.

وحسب موقع "ياهو"، فسمح المجلس الوطني السويسري بالفعل على هذه الخطوة، وما زالت الحكومة السويسرية تحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن تفاصيل بيع الدبابات المشتراة وتوقيته.

وبرغم نقل العديد من الدول الأوروبية الأسلحة إلى كييف، ما زالت سويسرا تبقي على سياسة الحياد التي تتبناها.

وفي شهر فبراير، طلبت الحكومة الألمانية من سويسرا إعادة شراء جزء من الدبابات التي خرجت من الخدمة لشركة Rheinmetall الألمانية.

وأكدت برلين أنه إذا صوتت سويسرا "لصالح" القرار، فإن الدبابات لن تصل إلى أوكرانيا. وبدلاً من ذلك، ستبقى الدبابات في ألمانيا أو غيرها من دول الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتسد الثغرات في ترساناتها.