بينهم العروسان| مصرع 70 شخصًا وإصابة المئات في حريق ضخم بقاعة مناسبات بالعراق

اندلع حريق ضخم داخل قاعة مناسبات شرق الموصل بمحافظة نينوى العراقية، ما أسفر عن مصرع 70 شخصًا وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وحسب شبكة "السومرية نيوز" العراقية، قال مصدر أمني، إن "حريقاً اندلع داخل قاعة أعراس وسط قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل".

وأضاف المصدر أن "هناك استنفاراً للدفاع المدني والأجهزة الأمنية لإنقاذ المصابين جراء الحريق"، مشيراً إلى "تسجيل 70 وفاة أكثر من 200 إصابة داخل القاعة التي كانت تضم أكثر من 1000 شخص.

ولفت المصدر إلى أنه "تم استخراج جثمان العروسين من داخل القاعة فيما لا يزال نحو 300 شخص داخل القاعة تجرى عملية إنقاذهم".

من جانبها، أرسلت الصحة العراقية تعزيزات من بغداد والمحافظات الأخرى لإغاثة المصابين بحريق نينوى.