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رئيس التحرير
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أخبار العالم

مصرع العروسين|رئيس الوزراء العراقي يوجّه باستنفار الجهود لإغاثة المتضررين في حريق حفل زفاف

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى بالموصل.

وحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى اتصالاً هاتفياً بمحافظ نينوى، للوقوف على تداعيات الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأعراس بقضاء الحمدانية في سهل نينوى".

ووجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحادث المؤسف".

من جانبه، أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في حادث حريق الحمدانية بمحافظة نينوى.

وقال الشمري إنه "توجه إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث حريق قاعات الأعراس في الحمدانية"، مؤكدًا أن الدفاع المدني تمكن من إخلاء جميع المصابين في حادث الحريق.

اندلع حريق ضخم داخل قاعة مناسبات شرق الموصل بمحافظة نينوى، ما أسفر عن مصرع 70 شخصًا وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وحسب شبكة "السومرية نيوز" العراقية، قال مصدر أمني، إن "حريقاً اندلع داخل قاعة أعراس وسط قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل".

وأضاف المصدر أن "هناك استنفاراً للدفاع المدني والأجهزة الأمنية لإنقاذ المصابين جراء الحريق"، مشيراً إلى "تسجيل 70 وفاة وأكثر من 200 إصابة داخل القاعة التي كانت تضم أكثر من 1000 شخص.

ولفت المصدر إلى أنه "تم استخراج جثمان العروسين من داخل القاعة فيما لا يزال نحو 300 شخص داخل القاعة تجرى عملية انقاذهم".

من جانبها، أرسلت الصحة العراقية تعزيزات من بغداد والمحافظات الأخرى لإغاثة المصابين بحريق نينوى.

وأمر وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، دائرتي صحة كركوك وصلاح الدين بإرسال سيارات الإسعاف إلى نينوى لاغاثة المصابين بحادثة حريق قضاء الحمدانية.

كما وجه بإرسال شحنة تعزيزات تتضمن أكياس من الدم ومضادات حيوية وسوائل وريدية لإسعاف المصابين جراء حريق قاعات الاعراس في الحمدانية.

واندلع حريق ضخم داخل قاعة مناسبات شرق الموصل بمحافظة نينوى، ما أسفر عن مصرع 70 شخصًا وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وحسب شبكة "السومرية نيوز" العراقية، قال مصدر أمني، إن "حريقاً اندلع داخل قاعة أعراس وسط قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل".

وأضاف المصدر أن "هناك استنفاراً للدفاع المدني والأجهزة الأمنية لإنقاذ المصابين جراء الحريق"، مشيراً إلى "تسجيل 70 وفاة وأكثر من 200 إصابة داخل القاعة التي كانت تضم أكثر من 1000 شخص.

ولفت المصدر إلى أنه "تم استخراج جثمان العروسين من داخل القاعة فيما لا يزال نحو 300 شخص داخل القاعة تجرى عملية انقاذهم".

من جانبها، أرسلت الصحة العراقية تعزيزات من بغداد والمحافظات الأخرى لإغاثة المصابين بحريق نينوى.

رئيس الوزراء العراقي السوداني السومرية نيوز نينوي حريق ضخم

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