يحصل مع اللي اتخن مني.. سيد عبد الحفيظ يعلق قرار الأهلي برحيله

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على قرار الإدارة برحيله عن القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رحيل سيد عبد الحفيظ، عن منصب مدير الكرة، وتولي خالد بيبو المسئولية بدلاً منه.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر برنامج “اللعيب”: “قرار رحيلي مفهوش مشكلة إنه يحصل مع اللي أتخن من سيد عبد الحفيظ”.

وأضاف: “اللي زعل سيد إنه كان من الممكن يعرف قبل الميعاد بساعة أو أتنين”.

سيد عبد الحفيظ يعلق قرار الأهلي برحيله

واختتم: “كنت افضل أن يتم إبلاغي بترك المسئولية قبل إجتماع لجنة التخطيط، لكنها مسألة لا يصح الوقوف عندها، أمام تاريخ طويل من المواقف، وقرار تركي لمنصبي لم يكن صادماً وكنت أنتظره في أحد الأيام”.