شاهد.. اللحظات الأولى لنشوب حريق قاعة مناسبات بالعراق

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة اشتعال قاعة مناسبات بمحافظة نينوى العراقية، أثناء إقامة حفل زفاف، حيث تسبب في انهيار السقف وتساقط اللهب على الحاضرين.

كما وثقت فيديوهات آخرى، الوضع بعد نشوب الحريق الضخم، ما أسفر عن مصرع 70 شخصًا وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وحسب شبكة "السومرية نيوز" العراقية، قال مصدر أمني، إن "حريقاً اندلع داخل قاعة أعراس وسط قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل".

وأضاف المصدر أن "هناك استنفاراً للدفاع المدني والأجهزة الأمنية لإنقاذ المصابين جراء الحريق"، مشيراً إلى "تسجيل 70 وفاة أكثر من 200 إصابة داخل القاعة التي كانت تضم أكثر من 1000 شخص.

ولفت المصدر إلى أنه "تم استخراج جثمان العروسين من داخل القاعة فيما لا يزال نحو 300 شخص داخل القاعة تجرى عملية إنقاذهم".

من جانبها، أرسلت الصحة العراقية تعزيزات من بغداد والمحافظات الأخرى لإغاثة المصابين بحريق نينوى.

فيما وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية.