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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: كهربا يجري أشعة لحسم موقف مشاركته بمباراة سان جورج

صدى البلد

أعلن ماهر همام نجم الأهلي السابق عن خبر غير سار لجماهير الأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب ماهر همام : 🔔| كهربا يخضع الي جلسة أشعة من أجل حسم موقفه من المشاركة فيمباراةه سان جورج المقرر لها يوم الجمعة بعد شكواه في مران أمس من آلام في العضلة الضامه 🚑.

وتلقى النادي الأهلي ضربة موجعة في مران اليوم بإصابة محمود كهربا استعدادا لمواجهة سان جورج الأثيوبي.

 

واشتكى كهربا من آلام في العضلة الضامة تهدد مشاركته أمام سان جورج الجمعة.

 

ويقيم الجهاز الطبي حالة اللاعب في مران الغد لتحديد موقفه بشكل كامل من التدريبات الجماعية ولقاء سان جورج.

 

استقبل العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، ظهر اليوم بمقر الجزيرة، وفدًا من دولة تنزانيا برئاسة الدكتور داماس ندومبارو، وزير الرياضة والثقافة، وبرفقته نييما سيزا رئيس المجلس القومي للرياضة، إلى جانب وفد رفيع المستوى من وزارة الرياضة والسفارة التنزانية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون والاستثمار بين الأهلي والجانب التنزاني في المستقبل القريب.

 

واصطحب العامري فاروق، وزير الرياضة التنزاني والوفد المرافق له في جولة داخل الأهلي، بحضور خالد مرسي مدير مقر النادي بالجزيرة، ووفد من الإدارة التنفيذية بالنادي تفقد خلالها دولاب البطولات، والمبنى الإداري، وملاعب الإسكواش، ومجمع حمامات السباحة وصالة الأمير عبد الله الفيصل، وملعب التتش، والنصب التذكاري.

 

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