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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 100 شخص.. ارتفاع عدد ضحايا حريق قاعة المناسبات بالعراق

صدى البلد

أعلنت دائرة صحة نينوى بالعراق، عن تسجيل 100 وفاة وأكثر من 150 مصابًا كحصيلة أولية جراء حادث حريق قاعات الأعراس في الحمدانية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

واندلع قب قليل، حريق ضخم داخل قاعة مناسبات شرق الموصل بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع العشرات من القتلى والمصابين.

وحسب شبكة "السومرية نيوز" العراقية، قال مصدر أمني، إن "حريقاً اندلع داخل قاعة أعراس وسط قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل".

وأضاف المصدر أن "هناك استنفاراً للدفاع المدني والأجهزة الأمنية لإنقاذ المصابين جراء الحريق داخل القاعة التي كانت تضم أكثر من 1000 شخص.

ولفت المصدر إلى أنه "تم استخراج جثمان العروسين من داخل القاعة فيما لا يزال نحو 300 شخص داخل القاعة تجرى عملية انقاذهم".

من جانبه، وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحريق.

وحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى اتصالاً هاتفياً بمحافظ نينوى، للوقوف على تداعيات الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأعراس بقضاء الحمدانية في سهل نينوى".

وأرسلت الصحة العراقية تعزيزات من بغداد والمحافظات الأخرى لإغاثة المصابين بحريق نينوى.

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