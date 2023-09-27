مصرع وإصابة 250 شخصًا.. تفاصيل وأسباب حريق اندلع داخل قاعة للأفراح بالعراق|فيديو

كشفت مديرية الدفاع المدني بالعراق، عن تفاصيل حادث حريق اندلع داخل قاعة للأفراح بمحافظة نينوى بالموصل.

وحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت المديرية في بيان إن "قاعة الأفراح مغلفة بألواح الايكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى".

وأضافت، أن "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".

وأعلنت دائرة صحة نينوى بالعراق، عن تسجيل 100 وفاة وأكثر من 150 مصابًا كحصيلة أولية جراء حادث حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.