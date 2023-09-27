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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بطائرة عسكرية.. وزير الدفاع العراقي يوجه بنقل مصابي حريق نينوى إلى بغداد

حريق قاعة أفراح نينوي
حريق قاعة أفراح نينوي

وجه وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي بالاستنفار وتوجيه الكوادر الطبية إلى الحمدانية في محافظة نينوى، وذلك بعد  الحريق الذي شب في قاعة أفراح وأسفر عن مصرع وإصابة المئات.

كما أمر العباسي بنقل مصابي حريق نينوى إلى بغداد بطائرة عسكرية.

فيما قالت شبكة "العربية"، إن جسرًا جويًا من بغداد إلى نينوى لنقل مصابي الحريق إلى المستشفيات.

وكانت دائرة صحة نينوى بالعراق، أعلنت عن تسجيل 100 وفاة وأكثر من 150 مصابًا كحصيلة أولية جراء حادث حريق قاعات الأعراس في الحمدانية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

واندلع قب قليل، حريق ضخم داخل قاعة مناسبات شرق الموصل بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع العشرات من القتلى والمصابين.

وحسب شبكة "السومرية نيوز" العراقية، قال مصدر أمني، إن "حريقاً اندلع داخل قاعة أعراس وسط قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل".

وأضاف المصدر أن "هناك استنفاراً للدفاع المدني والأجهزة الأمنية لإنقاذ المصابين جراء الحريق داخل القاعة التي كانت تضم أكثر من 1000 شخص.

ولفت المصدر إلى أنه "تم استخراج جثمان العروسين من داخل القاعة فيما لا يزال نحو 300 شخص داخل القاعة تجرى عملية انقاذهم".

وزير الدفاع العراقي السومرية نيوز نينوي الحريق بغداد

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