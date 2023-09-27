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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا شيحة تستعرض أنوثتها عبر إنستجرام

صدى البلد

حرصت الفنانة هنا شيحة علي مشاركة متابعيها أحدث ظهورلها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وخطفت هنا شيحة أنظار جمهورها  بإطلالة ناعمة من سيارتها  ، حيث تركت شعرها منسدلا على كتفيها،و اعتمدت مكياج جذاب يبرز جمال ملامحها .

و كانت قد نشرت الفنانة هنا شيحة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “ إنستجرام ” صورة تجمعها بالفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين من كواليس تصوير حكاية “ ما تيجي نشوف ”.

حكاية ما تيجي نشوف من مسلسل “ 55 مشكلة حب ” ، المأخوذ عن كتاب للكاتب الكبير مصطفى محمود والذى يحمل نفس الاسم.

 

وعلقت هنا شيحة قائلة : يا ترى إيه اللي بيحصل وبنقول إيه؟ "ما تيجي نشوف" من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود قريبًا.

 

وتمكنت الحكاية الأولى من مسلسل 55 مشكلة حب والتى تحمل اسم الفريدو من بطولة الفنانة القديرة إلهام شاهين من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، بمجرد طرحه عبر منصة watch it.

 

واحتلت الحكاية المركز الأول من أصل 10 مراكز هي الأعلى مشاهدة فى مصر، فى قطاع المسلسلات التليفزيونية.

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