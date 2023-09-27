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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية تكشف عن ضربة قاضية ضد مستودعات للأسلحة والذخيرة في أوكرانيا

روسيا تستهدف مستودعات
روسيا تستهدف مستودعات الذخيرة الأوكرانية

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن ضربة بصواريخ عالية الدقة وجهها الجيش يوم 25 سبتمبر ضد مستودعات للأسلحة والذخيرة تابع للقوات الأوكرانية في منطقة كيسيليوفكا بمقاطعة خيرسون.


 

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت الوزارة، في بيان لها إن الضربة الصاروخية أسفرت عن انفجارات واندلاع النيران في 12 مستودع ذخيرة وتدميرها.


وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذه المستودعات كانت تحتوي على  أكثر من ثلاثة آلاف طن من الذخيرة والقذائف من مختلف العيارات.


وجدير بالذكر أن قرية كيسيليوفكا، تقع على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر، شمال غرب مدينة خيرسون، بالقرب من الطريق السريع المؤدي إلى نيكولاييف.

 

وأعلنت السلطات الروسية تعليق حركة السيارات على جسر القرم صباح اليوم، الأربعاء، وهو إجراء تتخذه غالبا بسبب هجمات الطائرات المسيرة أو الصواريخ التي تشنها أوكرانيا.


وكانت وكالة تاس الروسية قد أفادت أمس، الثلاثاء، بأنه قد وم تفعيل أنظمة الإنذار الجوي في سيفاستوبول عاصمة شبه جزيرة القرم.

 

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن العمليات الهجومية مستمرة في اتجاهي ميليتوبول وباخموت.


 جاء في بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إن الجيش الروسي أطلق 16 صاروخًا ونفذ 72 غارة جوية، وشن 65 هجومًا بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة على مواقع القوات الأوكرانية أو على أهداف مدنية داخل الأراضي الأوكرانية.

 

وذكر البيان تعرض حوالي 150 بلدة للقصف في كل من سومي وخاركيف ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون.

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