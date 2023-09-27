عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سبب كارثي لتفاقم عدد ضحايا زفاف نينوى ووفاة العريس وعروسه

آثار الدمار في قاعة
آثار الدمار في قاعة الزفاف

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن الجزء الخارجي من قاعة الزفاف التي اشتعلت فيها النيران بـ نينوى، كان مغطى بكسوة شديدة الاشتعال وغير قانونية في البلاد، وهو الأمر الذي فاقم الكارثة، وخلَّف أكثر من 100 قتيل بما فيهم العريس وعروسه، بالإضافة إلى 150 مصابا.

وتعد الكسوة عبارة طبقة حماية من الحرارة الشديدة أو البرودة، يتم وضعها على السطح الخارجي للمباني، ويمكن استخدامها أيضًا لأغراض جمالية.

وألقي باللوم على نوع الكسوة- الذي يستخدم مركبًا معدنيًا هو البولي إيثيلين غير المعدل- في الانتشار السريع للحريق الذي دمر برج جرينفيل في لندن في عام 2017؛ مما أسفر عن مقتل 72 شخصًا.

وتم حظر وضع تلك المادة على جميع المباني في عام 2022 .

ومن غير الواضح سبب استخدام هذه الكسوة القابلة للاشتعال في قاعة الزفاف، لكن التقارير تشير إلى أن الفساد المستشري منذ فترة طويلة، سمح لشركات البناء بانتهاك معايير السلامة؛ مما أدى إلى كوارث مثل حريق زفاف نينوى.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، إن الحروق والاختناق أو نقص الأكسجين؛ أدت إلى وفاة أكثر من 100 شخص في قاعة الزفاف.

وأضاف البدر، أن الحريق تسبب أيضًا في سحق الحشود خلال محاولاتهم الخروج من القاعة.

ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن أشخاص بين الأنقاض المتفحمة في محافظة نينوى الشمالية، وأحصت السلطات المحلية حتى الآن 113 قتيلاً.

وتجمع الناس في باحة مستشفى قريب؛ لتقديم التبرعات بالدم، بينما تتنقل سيارات الإسعاف ذهابًا وإيابًا من موقع الحريق.

كما شوهدت شاحنة مبردة محملة بأكياس الجثث السوداء.

وأمر رئيس الوزراء العراقي بإجراء تحقيق في الحريق، كما طلب من المسؤولين تقديم الإغاثة للمتضررين.

100 شخص اسم وزارة الصحة الأنباء العراقية البولي إيثيلين الانتشار السريع الحرارة الشديدة الحروق السلطات المحلية الصحة العراقية الفساد المستشري الوزراء العراقى سيف البدر عريس وعروس الأنبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

شاب ينهي حياة خطيبته وسط الشارع بمصر الجديدة.. فيديو

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

رد مفاجئ من سيد عبد الحفيظ على إمكانية توليه رئاسة الأهلي

موعد صرف معاشات أكتوبر 2023 والمنحة الاستثنائية بأثر رجعي

بعد الزيادة الكبيرة فيه| موعد انخفاض أسعار السكر رسميًا

10 تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ بعد رحيله عن الأهلي

موضوعات متعلقة

العاصفة فيليب .. الأرصاد الأمريكية تكشف مسارها خلال أيام

خطة روسيا الجهنمية لـ ضرب صفوف حلفاء أوكرانيا والوقيعة بينهم

سرقوا بيانات جهازه المحمول..نجل بايدن يرفع دعوى قضائية على محامي ترامب السابق

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

كيسنجر يكشف حجم كارثة إسرائيل في حرب أكتوبر المجيدة وتفوق الجيش المصري الكاسح

حديث الرئيس في شرم الشيخ.. وانتخابات الرئاسة في ديسمبر.. وولي العهد السعودي يطلق مشروع تطوير قمم السودة.. والسعدون: المملكة الدولة الوحيدة القادرة على قيادة العالم.. أبرز ما جاء في صحف الكويت

هبوط كبير لليرة التركية اليوم أمام الدولار الأمريكي

أمريكا تعاقب 16 شركة صينية وروسية.. ورد قوي من بكين

ترشيحاتنا

ظهرت بوجهها| القصة الكاملة للمنشدة المنتقبة.. وسبب خلعها النقاب بشكل مفاجئ

بث مباشر .. الرئيس السيسي يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي

ننشر.. نص اعترافات المتهم بالتعدي على مضيفة طيران في القاهرة الجديدة

بث مباشر.. الأوقاف تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس السيسي

بعد مصرع 114 شخصا.. أول تعليق من الرئيس العراقي على حريق نينوي

حكم الاحتفال بالمولد النبوي.. دار الإفتاء توضح هل حلال أم حرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب كارثي لتفاقم عدد ضحايا زفاف نينوى ووفاة العريس وعروسه

سيدة تنجب توأم بعمرين مختلفين والسبب "الحمل الفائق".. اعرف الحكاية

نشرة المرأة و الصحة| طبيبة تفجر مفاجأة صادمة عن حلاوة المولد الخالية من السكر.. 10 صور أثارت الجدل لـ دينا داش خلال حملها

معصوبة العينين.. طفلة تدخل موسوعة جينيس في لعب الشطرنج

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ