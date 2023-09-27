مختار غباشي: المراكز البحثية أصبحت جزءً أساسيا من آليات عمل الجامعة| فيديو

قال مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المراكز البحثية أصبحت جزء أساسي من آليات عمل الجامعة، لافتًا إلى أنه يتم أخذ الطلاب النابغين والمتفوقين وتأهيلهم للإبداع والابتكار من خلال المراكز البحثية، متابعًا أن التوجه الجديد للدولة نحو الجامعات التكنولوجية سيتضمن مثل هذه المراكز البحثية.



وأضاف “غباشي” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن معظم الحاصلين على جوائز عالمية ودولية كانوا من خريجي جامعات يوجد بها آلية المراكز البحثية، مؤكدًا أن هذا توجه كبير وسيتم الاستفادة منه خلال المرحلة القادمة من خلال خلق القدرة على المنافسة دوليًا وإقليميًا.



وتابع مختار غباشي،نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية أنه إذا تم توفيرفرصة العمل المناسبة لهؤلاء الخريجين سيكون هناك إقبال شديد من الطلاب على مثل هذا النوع من الجامعات.