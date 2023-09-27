عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بث مباشر.. الأوقاف تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس السيسي.

تحتفل بعد قليل وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة، وذلك بقاعة المنارة بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرّر أن يتم خلال الاحتفال، تكريم  بعض الشخصيات ممّن أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرًا لتفانيهم في العمل الدعوي.


بدوره، قدّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجميع قيادات الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

 

وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاب ينهي حياة خطيبته وسط الشارع بمصر الجديدة.. فيديو

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

رد مفاجئ من سيد عبد الحفيظ على إمكانية توليه رئاسة الأهلي

موعد صرف معاشات أكتوبر 2023 والمنحة الاستثنائية بأثر رجعي

بعد الزيادة الكبيرة فيه| موعد انخفاض أسعار السكر رسميًا

10 تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ بعد رحيله عن الأهلي

ترشيحاتنا

يصارع الموت.. استغاثة لإنقاذ مصري داخل مستشفى بلندن قبل حدوث كارثة

سحب رخصة القيادة 3 أشهر حال العبث بالملصق الإلكتروني بما يفقده صلاحيته

تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. الشروط والرابط الرسمي

بورسعيد.. التأمين الصحي الشامل: قدمنا 9.8 مليون خدمة صحية للمواطنين بالمحافظة

ظهرت بوجهها| القصة الكاملة للمنشدة المنتقبة.. وسبب خلعها النقاب بشكل مفاجئ

بث مباشر .. الرئيس السيسي يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب كارثي لتفاقم عدد ضحايا زفاف نينوى ووفاة العريس وعروسه

سيدة تنجب توأم بعمرين مختلفين والسبب "الحمل الفائق".. اعرف الحكاية

نشرة المرأة و الصحة| طبيبة تفجر مفاجأة صادمة عن حلاوة المولد الخالية من السكر.. 10 صور أثارت الجدل لـ دينا داش خلال حملها

معصوبة العينين.. طفلة تدخل موسوعة جينيس في لعب الشطرنج

فيديو

باخد 500 جنيه في الساعة.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة الحرام بالجيزة

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ