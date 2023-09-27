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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بحضور الرئيس السيسي .. الأوقاف تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف اليوم

الرئيس السيسي ووزير
الرئيس السيسي ووزير الأوقاف - أرشيفية

تحتفل بعد قليل وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة، وذلك بقاعة المنارة بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرّر أن يتم خلال الاحتفال، تكريم  بعض الشخصيات ممّن أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرًا لتفانيهم في العمل الدعوي.


بدوره، قدّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجميع قيادات الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

 

وزارة الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكرى المولد النبوي

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