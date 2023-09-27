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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بورسعيد.. التأمين الصحي الشامل: قدمنا 9.8 مليون خدمة صحية للمواطنين بالمحافظة

المدير العلاجي لهيئة
المدير العلاجي لهيئة التأمين الصحي الشامل ببور سعيد

قال الدكتور محمد الكيكي، المدير العلاجي لهيئة التأمين الصحي الشامل ببور سعيد، إن التأمين الصحي الشامل بدأ بإشارة من الرئيس السيسي لإطلاق نظام جديد للخدمة الصحية فى مصر، ونواتها بورسعيد، مشيرا إلى أنه تم تقسيمها إلى 4 هيئات، هي: “هيئة الرعاية الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل، الهيئة الممولة للخدمات الطبية، هيئة الرقابة والاعتماد”.

وأضاف الدكتور محمد الكيكي، المدير العلاجي لهيئة التأمين الصحي الشامل ببور سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح" المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هيئة الرعاية الصحية تتكون من 44 منشأة، 9 مستشفيات و35 وحدة ومركز، موضحا أنها معتمدة بنسبة 100% من هيئة الرقابة والاعتماد.

وأشار إلى أنه كانت هناك الكثير من الخدمات قبل تطبيق تلك المنظومة، لا تقدم في بورسعيد، مثل “عمليات جراحة القلب والقسطرة”.

ونوه الدكتور محمد الكيكي، المدير العلاجي لهيئة التأمين الصحي الشامل ببور سعيد، بأنه تم تقديم 9.8 مليون خدمة صحية للمواطنين في محافظة بورسعيد داخل المنظومة، لافتا إلى أنها تختلف من الرعاية الأولى إلى الرعاية الثانوية إلى الرعاية الثلاثية، وفقا للخدمة الصحية.

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بورسعيد.. التأمين الصحي الشامل: قدمنا 9.8 مليون خدمة صحية للمواطنين بالمحافظة

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