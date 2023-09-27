وزير الأوقاف: كل أعمال الخلق بين القبول والرفض إلا الصلاة على النبي فلا رفض لها

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه لم تعرف البشرية أنقى وأطهر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فرسالته تضمنت القيم الأخلاقية الأمانة والصدق، وهناك جوانب إنسانية تضمنتها رسالته بغض النظر عن جنسه أو لونه أو عرقه فكرم الإنسان دون تمييز.

وأضاف جمعة خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بحضور الرئيس السيسي، أن حب الرسول جزء لا يتجزأ من الدين الإسلامي فيجب التخلق بأخلاقه حبا له، ومن أهم علامات حبه كثرة الصلاة عليه، فأولى الناس بي يوم القيامة أكثركم علي صلاة.

وتابع: كل أعمال الخلق بين القبول والرفض إلا الصلاة على النبي فلا رفض لها، وقال الصالحين إذا أردت استحابة الدعاء فابدأ بالصلاة على النبي أولا ثم اختم بالصلاة عليه أيضا.