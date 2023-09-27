وزير الأوقاف يهدي الرئيس السيسي موسوعة الثقافة الإسلامية

قام الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بإهداء الرئيس عبد الفتاح السيسي هدية من وزارة الأوقاف وهي موسوعة الثقافة الاسلامية وهي من أحدث اصدارت الأوقاف فى مجال تجديد الخطاب الديني، تقديرا له على دوره في إدارة الدولة المصرية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكرم خلال الاحتفال بـ المولد النبوي الشريف، بعض علماء الدين من داخل مصر وخارجها، الذين أثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.

ويحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية وإعلامية ودينية.

ويكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال، بعض علماء الدين من داخل مصر وخارجها، لجهودهم في المجال الدعوي ونشر الوسطية وتصحيح المفاهيم وجهودهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.