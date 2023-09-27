تطور وزارة الأوقاف واستثمارها فى الفضاء الإلكتروني.. فيلم تسجيلي باحتفال المولد النبوي

عرضت احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا يحكي عن تطور وزارة الأوقاف واستثمارها فى الفضاء الإلكتروني لنشر الثقافة والوعي الإسلامي، وتطوير المساجد كمسجد الامام الحسين والسيدة نفسية، بالإضافة إلى دور وزارة الأوقاف خلال الفترة الماضية على مختلف المجالات لخدمة الدعوة والقيام بدورها.

وشهد الرئيس السيسى احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، كما كرم الرئيس السيسي خلال الاحتفالية، عددا من علماء ورجال الدين من داخل مصر وخارجها، لجهودهم الملموسة في المجال الدعوي ونشر الوسطية وتصحيح المفاهيم وجهودهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.