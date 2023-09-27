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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لسه تحت الاختبار.. شوبير يوجه رسالة لصفقة الأهلي الجديدة

صدى البلد

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على صفقات الأهلي الجديدة بعد مشاركتهم أولى المباريات.

وقال في تصريحات إذاعية: “ إمام عاشور ورضا سليم صفقات ناجحة، ويبقي موديست تحت الاختبار والتحدي، فهل سيكون تجربة ناجحة كصفقة من أوروبا أم صفقات إفريقيا هي الأفضل”. 

الأهلي وكأس العالم للاندية

نجح النادي الأهلي، في الحصول على 2500 تذكرة لأولى مباريات الفريق في كأس العالم للأندية التي ستقام في السعودية، خلال ديسمبر المقبل.

ويمثل من مصر فريق الأهلي، بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز على الوداد المغربي في النهائي.

وتشارك في البطولة سبعة فرق، هي الاتحاد بطل الدوري السعودي وممثل الدولة المضيفة، والأهلي، بطل إفريقيا، وأوراوا رد دايموندز الياباني، بطل آسيا، مانشستر سيتي الانجليزي، بطل أوروبا، ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، أوكلاند سيتي، بطل أوقيانوسيا، وبطل دوري أمريكا الجنوبية الذي سيتمُّ تحديده نوفمبر المقبل.

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