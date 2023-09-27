بموافقة من الحكومة.. بريطانيا تبدأ في اكتشاف مشروع نفط حقل الشمال

منحت الحكومة في بريطانيا موافقتها لشركة إكوينور لتطوير حقل روزبانك للنفط والغاز ببحر الشمال، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.



ويمثل ذلك تراجعا حول استراتيجية بريطانيا بشأن تغير المناخ.

وقام رئيس الوزراء ريشي سوناك الأسبوع الماضي بتخفيف خطط البلاد لتحقيق هدف الوصول بالانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050.

وأكد سوناك، دعمه لأعمال التطوير في بحر الشمال في يوليو، ذاكرا إن لهذا سبب مهم وهو حاجة بريطانيا إلى وقود أحفوري محلي جديد لتعزيز أمن الطاقة.

ومن المتوقع أن ينتج الحقل 300 مليون برميل من النفط خلال عمره الافتراضي.