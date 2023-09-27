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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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1900 جنيه رسميا.. هبوط كبير في أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية جديدة حيث ارتفع الدولار الأمريكي، إلى أعلى مستوى جديد في 10 أشهر، اليوم ، مع وصول عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2007.

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وحسب شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري إنه بالنظر إلى قوة الاقتصاد الأمريكي، فمن المحتمل أن ترتفع أسعار الفائدة مرة أخرى وتظل “مرتفعة لفترة أطول” حتى ينخفض التضخم إلى 2٪.

وساعدت تعليقاته في رفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو العائد القياسي الأمريكي الذي يحدد نغمة تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء العالم، إلى 4.566٪ اليوم ، وتتحرك عوائد السندات عكسيا مع الأسعار.

 

أما الذهب انخفضت أسعار الذهب الفورية اليوم ووصل الى 1900 جنية بنسبة 0.1% لتسجل ادنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 1909 دولار للأونصة، قبل أن تعود للتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1913 دولار للأونصة، ليسجل الذهب منذ بداية الأسبوع انخفاض بنسبة 0.6%.

يواجه الذهب ضغوط سلبية منذ الأسبوع الماضي بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي شهد توقع البنك برفع جديد للفائدة قبل نهاية العام واستمرار الفائدة عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت، بالإضافة إلى توقعات أعضاء البنك بانخفاض الفائدة في 2024 بواقع خفضين فقط بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 4 مرات من الخفض خلال العام القادم.

وفي تصريحات جديدة لأعضاء البنك الفيدرالي هذا الأسبوع أشار غالبية صناع السياسة النقدية أنهم يتوقعون رفعاً آخر للفائدة قبل نهاية العام الجاري، فقد أشار عضو البنك نيل كاشكاري أنه لا يزال هناك المزيد من العمل للقيام به للعودة بالتضخم إلى مستهدف البنك 2%.

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