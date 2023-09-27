في عيد ميلاده الـ25.. تفاصيل غير متوقعة عن محرك البحث جوجل

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "عملاق البحث العالمي "جوجل" يحتفل بعيد ميلاده الـ25".

وذهب التقرير، إلى أن عشرات من الابتكارات يضعها العلماء بين أيدينا كل يوم، بعضها صالح للتنفيذ وبعضها قد يكون نواة لأفكار أخرى، ولكن تظل الحقيقة الثابتة أن شركة جوجل هي بمثابة الأم الروحية للإنترنت؛ فلا أحد يعرف جوجل ولم يستفد من خدماتها، فهي العلامة الفارقة الأكثر انتشارا والأكثر تسهيلا للحياة الرقمية، وتستمر في تطوير منتجاتها للحصول على أفضل خدمة منها".

وأضاف: "وضعت جوجل بصماتها في تغيير طريقة حياة البشر خلال الـ25 عاما الماضية، وقدم محرك البحث جوجل إجابات عن أكثر الاستفسارات عشوائية على غرار سؤال، هل يمكن جعل القطط كائنات نباتية؟ وما السبب وراء رائحة الأطفال المنعشة؟ وحتى ما معنى الحب؟".

وتابع: "حيث كان وعد جوجل هو تنظيم معلومات العالم على مدار ربع قرن، فقبل جوجل كانت الأنظمة تصنف نتائج البحث بحسب معدل تكرار كلمة المفتاح في الصفحة، ولكن جرى تحسين هذا النظام حتى وصلنا إلى جوجل بشكله الحالي".