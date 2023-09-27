الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

احتفالا بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها، خصصت شركة جوجل Google، شعارا مبتكرا على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث العالمي، يعرض ملف GIF جميع شعارات Google القديمة، وينتهي بالشعار الحالي الذي تم فيه استبدال حرفي (O) بالرقم 25.

ووفقا لما ذكره موقع "indianexpress"، فقد تأسست شركة جوجل رسميا في 27 سبتمبر من عام 1998، وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة في إحدى المدونات إن رحلتها بدأت عندما التقى طلاب الدكتوراه سيرجيرت برين ولاري بيج في برنامج علوم الكمبيوتر بجامعة ستانفورد في أواخر التسعينيات.

وقالت إنهما عملت على جعل شبكة الويب العالمية في متناول الأشخاص بشكل أكبر، وبدأت في تطوير نموذج أولي لمحرك بحث أفضل، مضيفة أنه بينما بدأ الثنائي عملهما من غرف سكنهما الجامعي، فقد حولا عملياتهما لاحقا إلى مرآب مستأجر، والذي أصبح أول مكتب لشركة جوجل.

وأضافت: "لقد تغير الكثير منذ عام 1998، بما في ذلك شعارنا كما يظهر في رسومات الشعار المبتكرة اليوم، ولكن المهمة ظلت كما هي تنظيم المعلومات حول العالم وجعلها مفيدة ويمكن الوصول إليها عالميا، وفي الوقت الحالي، يستخدم مليارات الأشخاص من جميع أنحاء العالم جوجل للبحث والتواصل والعمل واللعب وغير ذلك الكثير، شكرا لك على التطور معنا على مدار الـ 25 عاما الماضية، لا يمكننا الانتظار لنرى إلى أين يأخذنا المستقبل معا".

وجاء مفهوم رسومات الشعار المبتكرة عندما أراد المؤسسون إظهار حضورهم في مهرجان Burning Man في صحراء نيفادا قبل بداية الشركة، وكان أول رسومات الشعار المبتكرة عبارة عن شكل عصا مرسوم خلف حرف "o" الثاني في الكلمة، وأظهر جوجل والشعار بشكل هزلي أن المؤسسين "خارج المكتب".

وفي وقت لاحق، طُلب من دينيس هوانج، الذي كان آنذاك متدربا في الشركة ثم أصبح رسام الشعار المبتكرة في جوجل، إنتاج رسم شعار مبتكر ليوم الباستيل في عام 2000، والذي لاقى استحسانا من قبل المستخدمين، ومنذ ذلك الحين، بدأت جوجل في ابتكار رسومات الشعار المبتكرة، حتى الآن، قام فريق جوجل من الرسامين والمهندسين بإنشاء أكثر من 5000 رسم شعار مبتكر.

ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

واحتفالا بالذكرى الخامس والعشرين على تأسيس محرك بحث جوجل سنوضح لك فيما يلي بعضا من ألعاب جوجل المخفية في محرك البحث العالمي، وهي كالتالي:

1. لعبة Minesweeper:

هي لعبة شهيرة ظهرت لأول مرة في بداية التسعينات على نظام التشغيل ويندوز، وتعد لعبة كانسة الألغام من ألعاب الذكاء فهي تتكون من مربعات صغيرة تتضمن عدد معين من الأرقام والألغام المخبأة، كل ما عليك فعله للفوز هو كشف أكبر قدر من الأرقام دون الضغط على أي لغم، وللوصول إليها فقط اكتب كلمة Minesweeper في محرك بحث جوجل ثم انقر على Play Minesweeper للبدء.

Minesweeper

2. لعبة Solitaire:

يضم محرك بحث جوجل العديد من الألعاب الكلاسيكية المخصصة لأجهزة ويندوز، من بينها لعبة Solitaire، ولتشغيلها اكتب في شريط بحث جوجل Solitaire> ثم انقر على زر البحث > ثم اضغط على Play Solitaire، وابدأ في لعب لعبة الأوراق الكلاسكية المشهورة.

Solitaire

3. لعبة Dinosaur:

يشتهر متصفح جوجل كروم بلعبة الديناصور المشهورة، والتي تظهر فقط عندما يكون جهازك غير متصلا بالإنترنت لجعل الوقت مسليا أثناء انقطاع الإنترنت، كل ما عليك فعله هو الاستمرار في الركض وتفادي العقبات لأطول فترة ممكنة لتحقيق مستوى أعلى في اللعبة، ولتشغيلها في حال كان لديك اتصال بالإنترنت، اكتب chrome://dino فى شريط عنوان جوجل وبدء اللعب.

Dinosaur

4. لعبة Pacman:

تعد Pacman من أشهر ألعاب الفيديو الكلاسيكية القديمة، وتعتبر هذه اللعبة أيضا من ضمن العاب جوجل الخفية، فقط اكتب Pacman على شريط البحث فى جوجل، وهناك سيكون بإمكانك النقر على زر Click to Play والاستمتاع باللعبة.

Pacman

5. لعبة Snake:

ظهرت لعبة الثعبان الشهير على الهواتف المحمولة مع أول ظهورها خاصة أجهزة نوكيا، وفي الوقت الحالي يمكنك الوصول للعبة من خلال كتابة كلمة Play Snake في محرك بحث جوجل والنقر على زر Click To Play لتظهر لك اللعبة مباشرة.