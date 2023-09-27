عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

الذكرى 25 لإنشاء
الذكرى 25 لإنشاء Google

احتفالا بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها، خصصت شركة جوجل Google، شعارا مبتكرا على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث العالمي، يعرض ملف GIF جميع شعارات Google القديمة، وينتهي بالشعار الحالي الذي تم فيه استبدال حرفي (O) بالرقم 25.

ووفقا لما ذكره موقع "indianexpress"، فقد تأسست شركة جوجل رسميا في 27 سبتمبر من عام 1998، وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة في إحدى المدونات إن رحلتها بدأت عندما التقى طلاب الدكتوراه سيرجيرت برين ولاري بيج في برنامج علوم الكمبيوتر بجامعة ستانفورد في أواخر التسعينيات.

 

Google .. محرك البحث العالمي جوجل يحتفل بالذكرى 25 لإنشائه

ميزة جديدة من جوجل لزيادة مساحة Gmail.. كيف تستفيد منها؟

وقالت إنهما عملت على جعل شبكة الويب العالمية في متناول الأشخاص بشكل أكبر، وبدأت في تطوير نموذج أولي لمحرك بحث أفضل، مضيفة أنه بينما بدأ الثنائي عملهما من غرف سكنهما الجامعي، فقد حولا عملياتهما لاحقا إلى مرآب مستأجر، والذي أصبح أول مكتب لشركة جوجل.

وأضافت: "لقد تغير الكثير منذ عام 1998، بما في ذلك شعارنا كما يظهر في رسومات الشعار المبتكرة اليوم، ولكن المهمة ظلت كما هي تنظيم المعلومات حول العالم وجعلها مفيدة ويمكن الوصول إليها عالميا، وفي الوقت الحالي، يستخدم مليارات الأشخاص من جميع أنحاء العالم جوجل للبحث والتواصل والعمل واللعب وغير ذلك الكثير، شكرا لك على التطور معنا على مدار الـ 25 عاما الماضية، لا يمكننا الانتظار لنرى إلى أين يأخذنا المستقبل معا".

وجاء مفهوم رسومات الشعار المبتكرة عندما أراد المؤسسون إظهار حضورهم في مهرجان Burning Man في صحراء نيفادا قبل بداية الشركة، وكان أول رسومات الشعار المبتكرة عبارة عن شكل عصا مرسوم خلف حرف "o" الثاني في الكلمة، وأظهر جوجل والشعار بشكل هزلي أن المؤسسين "خارج المكتب".

وفي وقت لاحق، طُلب من دينيس هوانج، الذي كان آنذاك متدربا في الشركة ثم أصبح رسام الشعار المبتكرة في جوجل، إنتاج رسم شعار مبتكر ليوم الباستيل في عام 2000، والذي لاقى استحسانا من قبل المستخدمين، ومنذ ذلك الحين، بدأت جوجل في ابتكار رسومات الشعار المبتكرة، حتى الآن، قام فريق جوجل من الرسامين والمهندسين بإنشاء أكثر من 5000 رسم شعار مبتكر.

ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

واحتفالا بالذكرى الخامس والعشرين على تأسيس محرك بحث جوجل سنوضح لك فيما يلي بعضا من ألعاب جوجل المخفية في محرك البحث العالمي، وهي كالتالي:

1. لعبة Minesweeper:

هي لعبة شهيرة ظهرت لأول مرة في بداية التسعينات على نظام التشغيل ويندوز، وتعد لعبة كانسة الألغام من ألعاب الذكاء فهي تتكون من مربعات صغيرة تتضمن عدد معين من الأرقام والألغام المخبأة، كل ما عليك فعله للفوز هو كشف أكبر قدر من الأرقام دون الضغط على أي لغم، وللوصول إليها فقط اكتب كلمة Minesweeper في محرك بحث جوجل ثم انقر على Play Minesweeper للبدء.

Minesweeper 

2. لعبة Solitaire:

يضم محرك بحث جوجل العديد من الألعاب الكلاسيكية المخصصة لأجهزة ويندوز، من بينها لعبة Solitaire، ولتشغيلها اكتب في شريط بحث جوجل Solitaire> ثم انقر على زر البحث > ثم اضغط على Play Solitaire، وابدأ في لعب لعبة الأوراق الكلاسكية المشهورة.

Solitaire

3. لعبة Dinosaur:

يشتهر متصفح جوجل كروم بلعبة الديناصور المشهورة، والتي تظهر فقط عندما يكون جهازك غير متصلا بالإنترنت لجعل الوقت مسليا أثناء انقطاع الإنترنت، كل ما عليك فعله هو الاستمرار في الركض وتفادي العقبات لأطول فترة ممكنة لتحقيق مستوى أعلى في اللعبة، ولتشغيلها في حال كان لديك اتصال بالإنترنت، اكتب chrome://dino فى شريط عنوان جوجل وبدء اللعب.

Dinosaur

4. لعبة Pacman:

تعد Pacman من أشهر ألعاب الفيديو الكلاسيكية القديمة، وتعتبر هذه اللعبة أيضا من ضمن العاب جوجل الخفية، فقط اكتب Pacman على شريط البحث فى جوجل، وهناك سيكون بإمكانك النقر على زر Click to Play والاستمتاع باللعبة.

Pacman 

5. لعبة Snake:

ظهرت لعبة الثعبان الشهير على الهواتف المحمولة مع أول ظهورها خاصة أجهزة نوكيا، وفي الوقت الحالي يمكنك الوصول للعبة من خلال كتابة كلمة Play Snake في محرك بحث جوجل والنقر على زر Click To Play لتظهر لك اللعبة مباشرة.

Play Snake
جوجل Google الذكرى 25 لإنشاء Google شركة جوجل تأسيس شركة جوجل ألعاب جوجل ألعاب جوجل المخفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

فتاة مصر الجديدة.. القصة الكاملة لإنهاء شاب حياة خطيبته السابقة

شاب ينهي حياة خطيبته وسط الشارع بمصر الجديدة.. فيديو

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

رد مفاجئ من سيد عبد الحفيظ على إمكانية توليه رئاسة الأهلي

أعلى سعر فائدة.. تفاصيل شهادة القمة من بنك مصر

ظهرت بوجهها| القصة الكاملة للمنشدة المنتقبة.. وسبب خلعها النقاب بشكل مفاجئ

موضوعات متعلقة

أرخص من iPhone 15.. شاومي تطلق سلسلة Xiaomi 13T بإمكانات جبارة

ملوك الفلاجشيب.. من الأقوى شاومي 13 أم iPhone 15؟

لو بتجيلك رسايل مزعجة.. أسهل طريقة لـ حذف قنوات واتساب

أرخص تليفزيون سمارت HD .. بأقل من 5 آلاف جنيه

عرض ميتفوتش.. خصم مغرى على شاومي ريدمي نوت 11 في مصر

ميزة جديدة من جوجل لزيادة مساحة Gmail.. كيف تستفيد منها؟

أرخص من سامسونج.. تكنو تكشف عن هاتف بتصميم صدفي ومظهر فريد

الحق العرض.. خصم 2955 جنيها على أوبو Reno 8T في مصر

ترشيحاتنا

السيسي: نبذل الجهود لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل ظروف صعبة

إخلاء فندق في بغداد وإجلاء دبلوماسيين بسبب اشتعال حريق.. فيديو

مصرع وإصابة المئات.. أمير الكويت يعزي العراق في ضحايا حريق نينوي

تخطت حدود الزمان والمكان.. شيخ الأزهر يرد على أكذوبة الغرب ضد الرسالة المحمدية|فيديو

السيسي: مسيرة حياة النبي تؤكد أن العسر يصاحبه يسر وأن الله مع الصابرين

اطمئنوا|الرئيس السيسي: لازم يكون عندنا ثقة في الله مهما كانت الظروف صعبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ما تفتحها.. خطوات سهلة لمعرفة البيض الفاسد من السليم

بعد تصدرها التريند.. إطلالات تبرز جمال لورا عماد طليقة شريف منير

لغز رياضي يترك مئات البريطانيين في حيرة.. هل تستطيع حله

4 أسباب غير متوقعة تؤدي لحدوث النزيف الداخلي.. احذرها

فيديو

باخد 500 جنيه في الساعة.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة الحرام بالجيزة

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ