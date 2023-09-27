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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يتابع تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، تنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير.

جاء ذلك في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير بشأن الاستعدادات الكاملة لانطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024 على مستوى جميع المحافظات، وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لها، وتوصيل البنية الأساسية لجميع المدارس فى المراحل المختلفة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالعملية التعليمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب على مستوى الجمهورية.

 ووجه وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعدادات بالمحافظات، واستكمال جميع التحضيرات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد المحدد له في 30 سبتمبر 2023، ومتابعة خطة العمل لتوفير الاحتياجات المختلفة للعملية التعليمية، وتذليل العقبات بما يضمن تحقيق منظومة التعليم لأهدافها الاستراتيجية.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة تتابع تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بمجلس المحافظين الأخير الخاصة بالانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد في جميع المحافظات، وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو توفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب.

وكلف اللواء هشام آمنة المحافظين بمتابعة مدى استعدادات وجاهزية المدارس بالمحافظات للعام الدراسى الجديد، والالتزام بإجراءات استلام المدارس الجديدة، وتوفير المرافق الحيوية بها، والانتهاء من تطوير المدارس التى شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد قبل بداية العام الدراسى، وإجراء الصيانة اللازمة لباقى المدارس بما يتفق مع المعايير الصحية حفاظا على صحة التلاميذ من الأمراض.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة قيام الأجهزة التنفيذية فى محافظاتهم بإزالة الإشغالات وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات فى محيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجانب أسوار المدارس حتى يتمكن الطلاب من الوصول لمدارسهم بسهولة ويسر، إضافة إلى أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس الجمهورية، مشددا على قيام المحافظين بالمراجعة الشخصية لكل هذه الإجراءات.

وأكد وزير التنمية المحلية قيام المحافظات فى ضوء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي بتكثيف تنظيم المعارض "أهلاً بالمدارس" واستمرارها خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات والقطاع الخاص لتوفير جميع المستلزمات والأدوات الدراسية والمكتبية والزى المدرسي لجميع المراحل التعليمية ومستلزمات الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة لا تقل عن 25%، لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

ووجه بالاستعانة بأصحاب المبادرات الشبابية بالمحافظات الذين يقومون بتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة، مطالباً الأجهزة التنفيذية في المحافظات بمتابعة أسعار المنتجات المعروضة والالتزام بها على مدار أيام المعرض.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات جميع الترتيبات الخاصة بالعام الدراسى الجديد والاستعدادات الجارى تنفيذها وتذليل أى معوقات، قد تواجه العملية التعليمية فى أى محافظة لسرعة حلها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه يتم المتابعة الدقيقة لجميع استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسي الجديدة بصورة يومية.

وشدد على المحافظات بضرورة التنسيق مع مديريات التعليم وشركات المياه والصرف الصحي وقطاع الكهرباء للتأكد من تواجد جميع المرافق في جميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة ضماناً لانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول في العام الدراسي الجديد وتوفير عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية.

هشام امنة وزارة التنمية المحلية

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