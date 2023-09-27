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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إمام بالأوقاف بعد تكريم الرئيس: سأظل معتزا بهذا طوال حياتي

صدى البلد

قال الشيخ الدكتور محمد حسن عبد العظيم إمام و خطيب بوزارة الأوقاف، إن  تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له اليوم إنما هو يأتي تكليلا لمجهوده الدعوي طوال الفترة الماضية، خاصة و أن هذا التكريم يأتي في يوم جميل وهو ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم،  والذي فيه تتولد كل الخيرات.

 وأضاف عبد العظيم لـ"صدى البلد " ان هذا التكريم سيظل وسام على صدري طوال حياتي وهذا الفضل يرجع إلى الله عز وجل. 

وأوضح انه بعد هذا التكريم أقول للرئيس عبد الفتاح السيسي أشكرك باسمي وباسم زملائي من الأئمة، على اهتمامك بالأئمه وأهل القرآن، ونشكرك على ما أحدثته من تغير وتطوير في العمل الدعوي وفي الناحية الاجتماعية، وهذا من فضل الله تعالى علينا أن رزقنا الله برئيس يهتم بالعمل الدعوي وأهل القرآن.

كواليس حوار الرئيس مع الطاروطي 

قال الشيخ عبد الفتاح الطاروطي القارئ بالإذاعة المصرية ، إن خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونزوله لي من على منصة الاحتفال تتويجا لجهودي وحبي له ولمصر وتقديرا لي أكثر من أي وسام آخر.

وأضاف الطاروطي، في تصريح خاص ل" صدى البلد " : بعد تكريم الرئيس له خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي، أن هذا التكريم يعكس إجلال الرئيس وتقديره لأهل القرآن ولن أنساه ما دمت حيا.  

وحول الحوار الذي دار بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي،  قال الطاروطي انه تحدث للرئيس، وقال له:  خطواتك تاج على رأسي، فرد عليه الرئيس قائلا:  كلنا بنحبك ياشيخ عبد الفتاح والقرآن الكريم يكرم صاحبه.

وأكمل الطاروطي حديثه للرئيس: " فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل "،  فرد الرئيس عليه قائلا:  اللهم ارزقنا الصبر والعزيمة.

وقال الطاروطي، إن الرئيس دعا له بالشفاء العاجل بما ألم به بعد الحادث الأليم الذي تعرض له. 

وزارة الأوقاف عبد الفتاح السيسي الطاروطي

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