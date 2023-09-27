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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سائق أطلق الرصاص على خطيبته السابقة بالقاهرة لرفضها العودة إليه

مكان الحادث
مكان الحادث

‏باشرت النيابة العامة، التحقيق مع السائق المتهم بإطلاق الرصاص على خطيبته السابقة أمام عمارات العبور في صلاح سالم بمنطقة مصر الجديدة؛ وذلك بعد رفضها العودة إليه مرة أخرى، حيث وجهت له النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

‏وكان قسم شرطة مصر الجديدة قد تلقى بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة مصابة بطلق ناري بجسدها وملقاة أمام عمارات العبور بصلاح سالم دائرة القسم.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحري ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة ، تبين ان خطيبها السابق (سائق) وراء ارتكاب الجريمة؛ بعد رفضها العودة إليه.

وتمكن رجال الأمن من القبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الحادث ، واعترف بارتكاب الجريمة انتقاما منها بعد أن ترصد لها وأحضر فرد خرطوش، وعندما شاهدها؛ أطلق الرصاص عليها لتسقط جثة هامدة.

النيابة النيابة العامة عمارات العبور قتل مصر الجديدة

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