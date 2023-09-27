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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلوك جديد.. إسلام جمال يبهر متابعيه عبر إنستجرام

إسلام جمال
إسلام جمال

شارك الفنان إسلام جمال متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، من خلال خاصية الستوري.

وظهر إسلام جمال في الصورة بلوك جديد وإطلالة شبابية متميزة نالت إعجاب متابعيها.

 

نشر الفنان إسلام جمال صورة تحمل أجواء رومانسية، بصحبة زوجته أثناء احتفالهما بعيد زواجهما الأول، ذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”.

وعلق إسلام: "ذكرى سنوية سعيدة يا ملكتي 
أحبك".

زواج إسلام جمال

واحتفل الفنان إسلام جمال في مثل هذا الوقت من العام الماضي، بحفل زفافه على فتاة من الوسط الفني، في أجواء رومانسية هادئة، فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور بعض من فناني الوسط الفني.

إسلام جمال

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