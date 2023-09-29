عاجل| قرارات مهمة لوزير التعليم قبل العام الدراسي الجديد.. امتحانات إعدادي والزي وموعد الإجازة

في ظل اقتراب بداية العام الدراسي الجديد في مصر، وتحديداً غدا السبت الموافق 30 سبتمبر، نجد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخذت سلسلة من القرارات المهمة استعدادًا لهذا الحدث التعليمي الكبير.

ويعد بدء العام الدراسي الجديد، حدثًا هامًا يشغل أذهان الأهالي والطلاب على حد سواء. حيث يتم تنظيم هذا الحدث بعناية فائقة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وإن هذه القرارات تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية وضمان تقديم تعليم عالي الجودة للطلاب. وسنستعرض في هذا التقرير تلك القرارات وسنلقي نظرة على استعدادات وتحديثات العام الدراسي الجديد ونلقي الضوء على تأثيرها المتوقع على مستقبل التعليم في البلاد.

الاستعدادات العامة

توجيهات وزير التربية والتعليم

في بادئ الأمر، قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوجيه تحية وتهنئة للطلاب وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. كما أعرب عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بملف تطوير التعليم.

العدد الكبير من الطلاب

ومع وجود أكثر من 25 مليون طالب في مصر، يتطلب الأمر الاستثمار في التعليم بشكل جاد. ولضمان تحقيق العدالة في الامتحانات، تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحويلات بين المدارس.

تطوير مناهج التعليم

وتطمح وزارة التربية والتعليم إلى تحسين مناهج التعليم بحيث تساهم في بناء الشخصية وتطوير المهارات. وسيتم إعادة النظر في المناهج لتضمن تدريس مواضيع ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

الامتحانات

استعدادات للثانوية العامة

وطمأن وزير التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة، بأن امتحانات هذا العام ستكون مشابهة للعام الماضي. وتم اتخاذ إجراءات لضمان العدالة والشفافية فيما يتعلق بالتحويلات بين المدارس وصياغة الأسئلة.

تحديد وسيلة الامتحان

وحث الوزير، جميع المديريات التعليمية على الإعلان عن وسيلة الامتحان المتبعة في امتحانات الشهادة الإعدادية. وهذا يهدف إلى تمكين الطلاب من الاستعداد بشكل جيد للامتحان.

تحديثات مستقبلية

تطوير الثانوية العامة

وتسعى وزارة التربية والتعليم إلى تحقيق تطوير شامل للثانوية العامة من خلال حوار وطني مجتمعي ومؤتمر قومي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهذا سيشمل إعادة النظر في المناهج وآليات القبول بالجامعات.

تفاصيل نظام امتحانات الاعدادية أول أسبوع

وطالب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات التعليمية بضرورة الاعلان عن وسيلة الامتحان المتبعة في امتحانات الشهادة الاعدادية إذا كان بوكليت أم امتحان تقليدي في الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي، حتي يتثني للطلاب الاستعداد والتهئية للامتحان الذي ستعقده المديرية بكل محافظة .

وقال وزير التربية والتعليم ،خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الخميس بهيئة الابنية التعليمية للاعلان عن تفاصيل استعدادات بدء العام الدراسي الجديد، أن امتحانات الشهادة الاعدادية مسؤلية مديري المديريات التعليمية، لافتا إلي أن تطبيق نظام البوكليت الهدف منه هو عدم الغش او التسريب للامتحانات ، وذلك بالتنسيق مع المحافظين .

تخصيص اليوم الأول للصفوف الأولى

وقال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: لن نجازف فى تغيير منظومة الثانوية العامة بل سيتم عقد حوار مجتمعى، موضحا أن نظام الثانوية العامة يحكمه قانوناً ومن ثم يحتاج لتغيير ووقت ومن ثم سيكون التغيير من بداية المرحلة الثانوية وليست الصف الثالث الثانوي.

وتحدث الوزير ، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر هيئة الابنية التعليمية للاعلان عن تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد، عن امتحانات الشهادة الإعدادية، موضحا أنها متروكة للمحافظين وهذه سلطتهم والمحافظ الذى يرغب فى تطبيق نظام البوكليت له مطلق الحرية ومن لا يرغب لا يطبقه والهدف هو منع الغش والتسريب للامتحانات، مطالبا المديريات بإعلان طريقة الامتحانات فى الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد لتحقيق الشفافية والنزاهة الكاملة.

وأكد الوزير أن الوزارة تستكمل إجراءات اكتشاف الموهوبين والمبدعين والنابغين بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، مشددا على أن الأهم هو صيانة المدارس مع انطلاق العام الدراسى الجديد لان أمن وسلامة الطلاب نصب أعيننا جميعا، وعلى المدارس استقبال الطلاب بالترحاب والود.

وزير التعليم يوجه الشكر للرئيس

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتخصيص 100 مدرسة، وستكون مدارس متميزة منها المدارس الرسمية الدولية والمتفوقين واللغات المتميزة، متابعا: سيتابع التقرير المدرسى للعام الدراسي يوميا، كما أن قيادات الوزارة ستتابع، وتم توريد 93% من الكتب المديريات وستصل جميعها قريباً وتم تحميل الكتب على موقع الوزارة.

التربية أولا

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة سنرفع شعار التربية الإيجابية أولا مع بدء العام الدراسي الجديد، وأيضا تنمية الولاء والانتماء للوطن، وسيتم تدريب الأخصائيين على برامج التربية الإيجابية.

وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة فى أعمال السنة مثل العام الماضى وسيتم تقييم الطلاب من خلال 3 امتحانات فى الترم الواحد على مستوى المدرسة ويحصل الطالب على درجات أعلى امتحانين، إضافة إلى تطبيق المشروعات البحثية للطلاب يشارك فيها الطلاب من 3 إلى 5 طلاب، كما سيتم تخصيص درجات للسلوك والمواظبة للطلاب حتى يتم تحقيق الانضباط المدرسى.

وسنقدم لكم خريطة زمنية مفصلة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤ والتي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. هذه الخريطة الزمنية تشمل جميع المعلومات الضرورية حول بداية العام الدراسي، ومواعيد الامتحانات، والإجازات، وأكثر من ذلك. إليكم التفاصيل:

بداية العام الدراسي

يبدأ العام الدراسي الجديد في يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣. وهذا التاريخ هو يوم الانطلاق للمراحل التعليمية المختلفة في المدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة للغات.

نصف العام الدراسي

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي في يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتستمر حتى الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤. في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية، سيتم توحيد الإجازة معهما.

مواعيد الفصول الدراسية

بداية الفصل الدراسي الأول: ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول: ١٤ يناير ٢٠٢٤.

بداية امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني وجداراتهم: ٩ يناير ٢٠٢٤.

بداية الفصل الدراسي الثاني: ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية: ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

بداية امتحانات الدبلومات الفنية: ١ يونيو ٢٠٢٤.

بداية امتحانات الثانوية العامة: ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

الأسبوع الأخير للمراجعة

الأسبوع الأخير من العام الدراسي مخصص للمراجعة لجميع الصفوف. ويجب ملاحظة أن فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني تحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

بداية الدراسة المبكرة للمدارس الدولية

وسيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرًا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس. يجب تقديم طلب إلى وزارة التربية والتعليم للحصول على الموافقة اللازمة.

مدرسة العباقرة

وسيتم إنشاء مدرسة العباقرة في القاهرة الجديدة، وسوف يتم ضم فيها الطلاب المتفوقين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. تم صدور قرار بهذا الخصوص.

المدارس الرسمية الدولية

تقدم المدارس الرسمية الدولية شهادة دولية وتوفر آليات مطورة لعملية التعلم. يمكن للطلاب إنهاء واجباتهم أثناء تواجدهم بالمدرسة، حيث يمتد اليوم الدراسي لنهاية اليوم. كما سيتم إطلاق دوري المدارس لاكتشاف الموهوبين رياضيًا.

لائحة الانضباط المدرسي

لائحة الانضباط المدرسي للعام الدراسي ٢٠٢٤ تم إعدادها من قبل وزارة التربية والتعليم وتم إرسالها للمحافظين. تم تخصيص درجات للسلوك والمواظبة في هذه اللائحة، وتمثل الطلاب مسؤوليتهم داخل المدارس.

إجراءات للتخفيف عن كاهل الأسرة

وزارة التربية والتعليم اتخذت حزمة من الإجراءات للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية في العام الدراسي الجديد. تشمل هذه الإجراءات توفير مواد تعليمية وتدريبية وشرح وافي للطلاب للمواد التعليمية المختلفة، وتوفير روابط إلكترونية ونماذج امتحانات وتدريبات على كل وحدة دراسية. ستتم مراعاة الطلاب أيضًا من خلال فترات المشاهدة داخل المدرسة، حيث سيحصل كل طالب على نسخة من المواد أو إذاعتها مساءً يوميًا على قنوات مدرسته. كما سيتم تقديم الدعم في المدارس من خلال مجموعات الدعم لطلاب الشهادات.

وثيقة المعلم

تم إعداد وثيقة المعلم وفقًا للتحول الرقمي لتنمية المعلمين مهنيًا. سيتم عقد حوار مجتمعي لإعلان وثيقة المعلم بمشاركة نقابة المعلمين. هناك منصات تدريبية تمكن المعلمين من الدخول والتدريب، والحصول على نقاط التميز.

حقيقة الزي المدرسي

ليس هناك ما يسمى بالزي الموحد داخل المدارس. المادة المتعلقة بالزي المدرسي موجودة بالقرار الوزاري ١٩٤. ويمكن للمدارس تغيير الزي المدرسي كل عام، ولكن يجب أن يتوافق ذلك مع مواصفات معينة للزي. المهم هو حماية الطلاب والالتزام بمواصفات الزي.

موعد تدريس اللغة الثانية للمرحلة الإعدادية

وفي ظل التطور المستمر الذي تشهده المجتمعات العربية والعالمية، يأتي تدريس اللغة الأجنبية الثانية في المرحلة الاعدادية كخطوة حاسمة نحو توسيع آفاق الطلاب وتطوير قدراتهم. هذا ما أعلنه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أكد أن هذا التدريس سيُطبق على طلاب الصف الأول الاعدادي ضمن سنوات التطوير، أي أنه سيبدأ تنفيذه في العام الدراسي المقبل. ومن بين اللغات التي سيتم تدريسها في هذا السياق اللغة الفرنسية والاسبانية والإيطالية والألمانية.

تقدم التعليم الفني وتطويره

تجسد هذه الخطوة الجديدة تطورًا هائلًا في مجال التعليم الفني والتقني. إذ تشهد مدارس التكنولوجيا التطبيقية تطورًا ملحوظًا فيما يخص برامجها التعليمية والتخصصات المقدمة. وقد أثنى وزير التربية والتعليم على هذا التقدم وشدد على أهمية دمج تدريس اللغات ضمن هذا الإطار التعليمي. يُتوقع أن يتم التوسع في عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في الفترة المقبلة، وذلك بتخصصات تناسب سوق العمل وتلبي احتياجاته.

تسهيل دفع المصروفات الدراسية

بالنسبة لقضية المصروفات الدراسية، فقد أعلن الوزير أنه تم اتخاذ إجراءات لتسهيل دفعها لأولياء الأمور. سيتم تقسيط المصروفات الدراسية في المدارس الرسمية على ثلاثة أقساط، بينما ستقسم المدارس الخاصة والدولية المصروفات إلى قسطين أو ثلاثة أقساط حسب الاتفاق المسبق. هذا التدبير يأتي في إطار تقديم فرصة التعليم لأكبر عدد ممكن من الطلاب دون تحميل الأسر العبء المالي.

معالجة التظلمات في نتائج الثانوية العامة

فيما يتعلق بنتائج الثانوية العامة، أكد الوزير أن هذا العام شهدت امتحانات الثانوية العامة منظمة للغاية. وفرت هذه العملية الفرصة لكل طالب للحصول على حقوقه بشكل عادل ومنصف. وأوضح أن نسبة التظلمات التي تم تقديمها بخصوص نتائج الثانوية العامة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة. وهذا يعكس جهودًا كبيرة في إدارة هذا النظام بشكل محترف ودقيق. وللطلاب الذين شهدت نتائجهم تحسنًا في درجاتهم، تمت مراجعة نتائجهم ورفعها إلى المستوى الصحيح.



الملابس للمدرسين: قدوة يحتذى بها

بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية أن يكون المعلمون قدوة للطلاب في المدرسة. لهذا السبب، تم التأكيد على ضرورة أن يرتدي المعلمون ملابسًا تليق بهم وتعكس احترامهم للمهنة التعليمية. ويُعتقد أن هذا الإجراء سيشجع الطلاب على تقدير المدرسين والاستفادة القصوى من تعليمهم.

حظر استخدام الهواتف المحمولة: تركيز على التعلم

أحد القرارات الجديدة البارزة هو حظر استخدام الهواتف المحمولة التي تحمل كاميرات وبرامج ألعاب داخل المدارس. هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف التشتت والتركيز على التعلم. يُسمح بحمل الهواتف المحمولة التي لا تحمل كاميرا، ولكن يجب عدم استخدامها أثناء الحصص الدراسية. تم فرض عقوبات صارمة على المخالفين لهذا القرار، سواء كانوا طلابًا أم معلمين.

مكافحة الدروس الخصوصية: تحسين الجودة التعليمية

إحدى المشكلات التي تواجهها النظام التعليمي هي ظاهرة الدروس الخصوصية. وزارة التربية والتعليم قررت مكافحة هذه الظاهرة بكل حزم. تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين والتحقق من تطبيق القوانين بدقة. يهدف ذلك إلى تحسين الجودة التعليمية في المدارس الحكومية وزيادة الثقة فيها.

تحصيل الأموال: حماية الطلاب والأسر

وتم حظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أية مسميات. هذا الإجراء يهدف إلى حماية الطلاب وأولياء الأمور من أي انتهاكات مالية قد تحدث. إذا تم اكتشاف أي مخالفات، ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تردد.

حظر التدخين: بيئة صحية وآمنة

تم فرض حظر التدخين نهائيًا داخل الحرم المدرسي وكافة المؤسسات التعليمية. هذا الإجراء يهدف إلى خلق بيئة صحية وآمنة للطلاب والمعلمين. سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفين لهذا القرار لضمان تنفيذه بكفاءة.

حظر مندوبي المبيعات والدعاية: منع التشويش

تم أيضًا حظر دخول مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من الأشخاص الغير مخولين بالدخول إلى المدارس أو عرض أي هدايا. هذا الإجراء يهدف إلى منع التشويش داخل المدارس والحفاظ على جو تعليمي هادئ ومنظم.

عدم استغلال الأسوار في الإعلانات: الحفاظ على النزاهة

تم توضيح أنه يجب عدم استخدام أسوار المدارس في أية إعلانات أو شعارات سياسية. هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على النزاهة داخل المدارس وعدم التأثير على البيئة التعليمية بالقضايا السياسية.

عدم التطرق إلى القضايا السياسية: تركيز على التعليم

تم التأكيد على عدم التطرق داخل المدارس إلى أية قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو حزبية أو دينية. هذا الإجراء يهدف إلى توجيه الطلاب نحو التعلم وتجنب التشتت السياسي الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على بيئة الصف الدراسي.

استخدام مكبرات الصوت: البديل الهادئ

تم مراعاة عدم استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس، ويمكن الاستعاضة عنها بسماعات داخلية. هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على هدوء البيئة التعليمية وتقليل الضوضاء داخل الصفوف.







بدء العام الدراسي الجديد في مصر يأتي مع العديد من التحديات والتحديثات التي تهدف إلى تحسين نوعية التعليم وتوفير بيئة دراسية تشجع على التفوق. يجب على الطلاب وأولياء الأمور الاستعداد جيدًا لهذا العام والتعامل بإيجابية مع التغييرات المقبلة.