النائب حسام عوض الله: نؤيد السيسي لفترة رئاسية قادمة

أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن التزكيات من النواب والتوكيلات من المواطنين ومطالبات وتكليف من الشعب وتفويض جديد للرئيس عبد الفتاح السيسي تأتى لاستكمال المسئولية والوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

وقال عوض الله، خلال توقيعه نموذج تزكية للرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية بمجلس النواب اليوم، الأربعاء، للمحرررين البرلمانيين نؤيد الرئيس السيسي لفترة رئاسية قادمة لاستكمال مسيرة العطاء وجني الثمار.

وأضاف أن الرئيس السيسي قدم تضحيات لأبناء الوطن منذ انحبازه لإرادة الشعبية بعد ثورة 30 يونيو وتحمله جميع المخاطر والتحديات في 3 يوليو، ثم استمر في تحمل المسئولية منذ توليه المسئولية في 2014 تحققت إنجازات على أرض الواقع، حيث انتشرت المشروعات القومية في كل ربوع مصر وتنفيذ أكبر مشروع تنموي في العالم وهو حياة كريمة بمبادرة من الرئيس لكل قرى مصربتكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه ومشروعات الطرق والكباري والمشروعات الزراعية وغيرها من المشروعات الكبرى، بإضافة 3 ملايين فدان للمساحة المزروعة في مصر.

وأشار عوض الله إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة بأنواعها تشهد أكبر نمو، إضافة إلى تحول مصر لمركز اقليمي للطاقة والتحول من استيراد الغاز إلى نصديره والاكتشافات البترولية غير المسبوقة ومواجهة الأزمات العالمية بداية من كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشاد حسام عوض الله أيضا بحكمة الرئيس واتخاذ القرارات التي حافظت على الأمن القومي المصري في جميع الأزمات واستعادة مصر لمكانتها الإقليمية والمحلية.