عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب حسام عوض الله: نؤيد السيسي لفترة رئاسية قادمة

حسام عوض الله -
حسام عوض الله - رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب

أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن التزكيات من النواب والتوكيلات من المواطنين ومطالبات وتكليف من الشعب وتفويض جديد للرئيس عبد الفتاح السيسي تأتى لاستكمال المسئولية والوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

وقال عوض الله، خلال توقيعه نموذج تزكية للرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية بمجلس النواب اليوم، الأربعاء، للمحرررين البرلمانيين  نؤيد الرئيس السيسي لفترة رئاسية قادمة لاستكمال مسيرة العطاء وجني الثمار.

وأضاف أن الرئيس السيسي قدم تضحيات لأبناء الوطن منذ انحبازه لإرادة الشعبية  بعد ثورة 30 يونيو وتحمله جميع المخاطر والتحديات في 3 يوليو، ثم استمر في تحمل المسئولية منذ توليه المسئولية في 2014 تحققت إنجازات على أرض الواقع، حيث انتشرت المشروعات القومية في كل ربوع مصر وتنفيذ أكبر مشروع تنموي في العالم وهو حياة كريمة بمبادرة من الرئيس لكل قرى مصربتكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه ومشروعات الطرق والكباري والمشروعات الزراعية  وغيرها من المشروعات الكبرى، بإضافة 3 ملايين فدان للمساحة المزروعة في مصر.

وأشار عوض الله إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة بأنواعها تشهد أكبر نمو، إضافة إلى تحول مصر لمركز اقليمي للطاقة والتحول من استيراد الغاز إلى نصديره والاكتشافات البترولية غير المسبوقة ومواجهة الأزمات العالمية بداية من كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشاد حسام عوض الله أيضا بحكمة الرئيس واتخاذ القرارات التي حافظت على الأمن القومي المصري في جميع الأزمات واستعادة مصر لمكانتها الإقليمية والمحلية.

التزكيات النواب الرئيس السيسي المشروعات الكبرى مشروعات الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

إطلاق نار في جامعة القاهرة.. موظف ينهي حياة زميلته بكلية الآثار

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

بيان عاجل من مجلس الأمن الروسي بشأن لقاء باتروشيف والرئيس السيسي

الحكومة: الخميس 5 أكتوبر إجازة للقطاعين العام والخاص بأجر كامل

النائب حسام عوض الله: نؤيد السيسي لفترة رئاسية قادمة

الأعلى إقبالا.. تفاصيل شهادات بنك مصر 2023

المغرب ينظم أمم إفريقيا 2025.. وكينيا وأوغندا وتنزانيا تستضيف البطولة عام 2027

أردوغان يتسلم أوراق أول سفير مصري في تركيا منذ 10 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل سيغادر فتوح| الزمالك يخرج عن صمته ويجدد له قريبا

لم يجدا سوى جزء من فستان والدتهما.. فيديو مأساوي من زفاف نينوى بالعراق

أمريكا.. فيديوهات صادمة توثق عمليات السرقة من محال هذه المدينة

بالحجاب أمام الكعبة | ظهور لافت لـ جنات .. شاهد

فيديو

مفاجأة في أسعار البصل.. وانخفاض سعر السكر في هذا الموعد| تفاصيل

احذروا.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة من هذه الظاهرة | تغطية خاصة

سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة| فيديوجراف

1900 جنيه رسميا.. هبوط كبير في أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ