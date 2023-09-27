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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أكتوبر القادم.. الرياض تستضيف ثالث جولات التجارة الإلكترونية بمشاركة القطاعين العام والخاص

صدى البلد

تنطلق جولة التجارة الإلكترونية في ثالث محطاتها بمدينة الرياض؛ وذلك خلال الفترة 2 – 4 أكتوبر في مركز دعم المنشآت بواجهة روشن، بهدف تعزيز وتنمية قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة، وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى جميع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية.


و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” تتضمن فعاليات الجولة كلمة مجلس التجارة الإلكترونية، إلى جانب جلسة حوارية بعنوان: تطوير البيئة الممكنة لتنمية التجارة الإلكترونية في المملكة (دور الجهات الحكومية في التشريعات) يقدمها عدد من الخبراء والمتخصصين، لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية والتوسع بها إلكترونياً. كما تقدم الجولة 10 ورش عمل تدريبية، من أبرزها: الممكنات في "منشآت " للتجارة الإلكترونية، صناعة المحتوى، التسويق الرقمي، تقنيات تطوير المنصات الإلكترونية، وكذلك حلول الدفع في التجارة الإلكترونية"، كما يشارك في الجولة 16 جهة من الممكّنين والخبراء من القطاعين العام والخاص، التي تقدم خدماتها لرواد الأعمال والمشاركين في الجولة، إضافة إلى وجود مجموعة من المستشارين في مجالات التخطيط والاستراتيجية، العمليات والتشغيل، المبيعات والتسويق، إضافة إلى التجارة الإلكترونية. وتحرص "منشآت" على تعزيز قدرات رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال مبادرات وبرامج متخصصة، وذلك لأهميتها ودورها الفاعل في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 


يذكر أن الجولة انطلقت سبتمبر الماضي من محافظة جدة مروراً بمنطقة عسير وتستهدف التواجد في جميع مناطق المملكة خلال العام الحالي، وبلغ عدد المستفيدين من الجولات السابقة نحو 4000 مستفيد، في حين تم تقديم أكثر من 310 جلسات استشارية في تطوير الأعمال، كما تم تقديم 18 ورشة عمل تدريبية، ووصل عدد المستفيدين منها إلى 899 مستفيدا.
ويمكن للمهتمين الاستفادة والتسجيل في جولة التجارة الإلكترونية التي تقدم خدماتها بشكل مجاني، عبر الرابط: https://ectour.monshaat.gov.sa/main.

الجهات الحكومية التجارة الإلكترونية القطاعين العام والخاص المنشآت الصغيرة والمتوسطة صناعة المحتوى قطاع التجارة الإلكترونية

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