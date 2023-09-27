اقتصاد الإمارات| 1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم .

و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” فقد شهدت الدائرة تسجيل 321 مبايعة بقيمة 1.07 مليار درهم منها 59 مبايعة أراض بقيمة 355.55 مليون درهم و262 مبايعة شقق وفلل بقيمة 714.63 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32 مليون درهم في منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 25.96 مليون درهم في منطقة حصيان الثانية.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 23.79 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 39.33 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 50.48 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 150 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 32.8 مليون درهم في منطقة النهدة الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 28.37 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 83.84 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 52.34 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 313.26 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 69.3 مليون درهم و109 رهون فلل وشقق بقيمة 243.96 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 38.8 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 38.21 مليون درهم.

فيما تم تسجيل 26 هبة بقيمة 159.95 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 133.1 مليون درهم وأخرى في منطقة الكرامة بقيمة 7.74 مليون درهم.