أول برلمانية عن حماة الوطن توقع نموذج التزكية لترشح السيسي لفترة جديدة

وقعت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بأسوان نموذج التزكية الخاص بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة2024 ، وذلك بمقر مجلس النواب.

إنجاز من أجل بناء الجمهورية الجديدة

وقالت النائبة نيفين حمدي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن دعوتنا للرئيس السيسي وتزكيتنا له، لم تأت من فراغ وانما جاءت من قناعتنا وما شهدناه من إنجازات متمثله في مشروعات قومية غير مسبوقة ، يمكن أن توصف باعجاز وإنجاز من أجل بناء الجمهورية الجديدة.

ولفتت إلي أن هذه التزكية تأتي اتساقا مع موقف حماة الوطن من الانتخابات الرئاسية، الذي تم إعلانه في يوليو الماضي، والتوافق على عدم الدفع بمرشح رئاسي، ودعم ترشح السيسي في انتخابات الرئاسة 2024.

واكدت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، أنه على مدار 10 سنوات تحققت إنجازات تنموية غير مسبوقة، شهدت فيها كافة قطاعات الدولة نقلة نوعية في عهد الرئيس السيسي، وعادت إليها الحياة بعد تحديات ضخمة واجهتها قبل عام 2014، تلك الإنجازات تأتي في مقدمتها نجاح السياسية الخارجية وعودة مصر لدورها الريادي والمحوري بالمنطقة، وانتقالها من مرحلة استعادة التوازن إلى استعادة التأثير، وأن تكون طرفا مؤثراً في محيطها الإقليمي، فضلا عن

عودة الأمن لمصر وللمنطقة بالكامل، والتي فرض بكل قوة القضاء علي الإرهاب ، بالاضافة الي اقامة المشروعات القومية الكبري.

وأضافت أنه منذ تولي السيسي الحكم حتى الان سعى الرئيس إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلي أثني عشر محورا جاءت علي النحو التالي، التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة، وذلك من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين.

ودعت نائبة حماة الوطن، المصريين جميعا رجال ونساء شباب وفتيات وكل من يحق له الانتخاب والتزكية في الداخل والخارج إلى المشاركة في العرس الانتخابي 2024، ردا للجميل ولجني ثمار التنمية والبناء واستكمال الإنجازات العديدة والضخمة التى تحققت على أرض الواقع خلال فترة قيادة الرئيس السيسي الأولي والثانية للبلاد.

جدير بالذكر أن المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، أكد أن الأمانة العامة للمجلس أتاحت منذ أمس، نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة 142 من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، والمادة 108 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.