إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في قمع مسيرات سلمية شرق غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت شرق قطاع غزة.

وبحسب وكالة "وفا"، فأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم العسكرية أطلقوا النار وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبان الذين يتظاهرون على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة، ما أدى لإصابة شاب بعيار ناري في القدم وآخرين بالاختناق.

وتتواصل لليوم الثاني عشر على التوالي المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق القطاع، وذلك احتجاجا على الحصار المفروض على قطاع غزة، وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة.