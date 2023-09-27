بالونات مشتعلة | اندلاع حريقين في مستوطنات غلاف غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، باندلاع حريقين في مستوطنات النقب الغربي بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

ووفقا لموقع "إسرائيل 24" فأن الحرائق ناجمة عن بالونات حارقة تم إرسالها إلى مستوطنات الغلاف من قطاع غزة.

وقال الصندوق القومي الإسرائيلي (كاكال) إنه تم إرسال سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث لمحاولة إخماد النيران.

وتأتي الحرائق بعد يوم من قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي موقعا عسكريا لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد أسفرت أعمال العنف على السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة، التي بدأت في 13 سبتمبر الجاري، عن إصابة ما يقرب من 100 شخص على الجانب الفلسطيني.

وبحسب الإعلام العبري فأن إسرائيل قد بعثت رسالة، أمس الثلاثاء، الى حركة "حماس" عن طريق المبعوث الأممي تور وينسلد الذي دخل الى قطاع غزة عن طريق معبر ايرز/بيت حانون بهدف دفع تهدئة عند منطقة السياج الحدودي.