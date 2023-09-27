تباين أداء أسواق المال العربية| بورصة مصر تغلق على تراجع.. و«السعودية» ترتفع

البورصة المصرية تغلق على انخفاض

بورصة قطر تنخفض 0.59 %

مؤشر بورصة الكويت العام يغلق على تراجع

بورصة السعودية تغلق مرتفعة

شهدت أسواق المال العربية تباينا في الاداء بختام تعاملات اليوم الأربعاء 27-9-2023، حيث أغلقت بورصة السعودية على ارتفاع، بينما أغلقت بورصات مصر، الكويت، و قطر على تراجع.

ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم خلال التقرير التالي..



بورصة مصر تغلق تعاملاتها على تراجع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8 مليارات جنيه ليصل إلى 373ر1 تريليون جنيه، وسط تداولات كلية بالسوق بلغت نحو 3ر21 مليار جنيه.

و بحسب و كالة الأنباء السعودية "واس" انخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 89ر0% مسجلاً 28ر20174 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 28ر0% ليصل إلى 08ر3785 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي فقد نحو 44ر0% من قيمته، مُنهيًا التعاملات عند مستوى 2ر5643 نقطة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 158.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11076.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 204 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 180 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 38 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات علم، وسناد القابضة، وتكافل الراجحي، والعالمية، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات لومي، ومجموعة الحكير، والحفر العربية، وأميانتيت، ونادك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.90% .



فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، والإنماء، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ولومي، والإنماء، والراجحي، وعلم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 225.43 نقطة ليقفل عند مستوى 22632.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

مؤشر بورصة قطر يغلق على متراجعًا

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في تعاملات اليوم، على تراجع بنسبة 0.59 %، وبواقع 60.50 نقطة، ليصل إلى مستوى 10264.75 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" جرى خلال جلسة اليوم، تداول 165 مليونًا و750 ألفًا و293 سهمًا، بقيمة 460 مليونًا و77 ألفًا و898.25 ريالًا.

وارتفعت في الجلسة أسهم 16 شركة، بينما انخفضت أسعار 28 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 604 مليارات و239 مليونًا و618 ألفًا و25.860 ريالًا، مقارنة بـ606 مليارات و866 مليونًا و998 ألفًا و382.530 ريالًا، في الجلسة السابقة.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 54ر8 نقاط ليبلغ مستوى 73ر6886 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 12ر0 في المئة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، بلغت كمية الأسهم المتداولة 4ر228 مليون سهم، عبر 11690 صفقة نقدية، بقيمة 4ر43 مليون دينار كويتي.



وهبط مؤشر السوق الرئيسي 86ر8 نقاط ليبلغ مستوى 38ر5717 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 15ر0 في المئة، من خلال تداول 3ر142 مليون سهم، عبر 5872 صفقة نقدية بقيمة 3ر15 مليون دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 69ر8 نقاط ليبلغ مستوى 81ر7520 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 12ر0 في المئة، من خلال تداول 86 مليون سهم عبر 5818 صفقة بقيمة 28 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 91ر7 نقاط ليبلغ مستوى 09ر5710 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 14ر0 في المئة، من خلال تداول 1ر125 مليون سهم، عبر 4578 صفقة نقدية بقيمة 8ر13 مليون دينار كويتي.