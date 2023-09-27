منها المخابز والصيدليات.. التنمية المحلية: استثناء هذه المحلات من تطبيق المواعيد الشتوية

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر الجاري سيتم عودة جميع المحال التجارية والمطاعم والكافيهات وفقا للمواعيد الشتوية، وستغلق المحلات الساعة العاشرة مساء، باستثناء أيام الإجازات.

التنمية المحلية تكشف تفاصيل تطبيق المواعيد الشتوية

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه بداية من يوم السبت المقبل سيتم تطبيق المواعيد الشتوية على المحال والمطاعم والكافيهات وما إلى ذلك ستغلق في تمام العاشرة مساء، وفي الإجازات الرسمية ستغلق في تمام الساعة الحادية عشر.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الورش المتواجدة داخل الكتل السكنية تفتح في الصباح وتغلق في السادسة مساء، موضحًا أنه تم اتخاذ قرار باستمرار خدمة التوصيل للمنازل بشكل دوري طوال الـ 24 ساعة.

واستكمل، أن المخابز والصيدليات ومحلات الفاكهة والخضروات والدواجن وأسواق الجملة كل تلك المحلات لديها طبيعة خاصة ولها الحق في الفتح على مدار الـ 24 ساعة.