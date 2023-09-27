بإطلالة جريئة .. ياسمين الخطيب في أحدث ظهور لها

نشرت الاعلامية ياسمين الخطيب صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي تويتر .

وظهرت ياسمين الخطيب في الصورة باطلالة جرئية ، حيث ارتدت فستان اسود مكشوف الظهر ، وشعرها المنسدل علي الاكتاف .



جدير بالذكر أن ياسمين الخطيب خاضت أول تجربة سينمائية لها، من خلال مشاركتها في فيلم "2 طلعت حرب" الذي عرض ضمن مهرجان الأقصر، وشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، أبرزهم أحمد مجدي، محمود قابيل، ياسمين الخطيب، سمير صبري، أحمد وفيق، شيري عادل، دلال عبدالعزيز، ومن إخراج مجدي أحمد علي.

معلومات عن ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب كاتبة وفنانة تشكيلية ومذيعة مصرية، وهي ابنة الكاتب سيد عبد اللطيف الخطيب، وكانت في أولى مسيرتها المهنية تعمل ككاتبة مقال في بعض الصحف مثل "صحيفة الدستور، والأحرار، والأخبار، وصحيفة الوطن" ثم رئيسة القسم الاجتماعي في جريدة "صوت الأمة"، ومن مؤلفاتها "التاريخ الدموي"، "ست الحسن"، "كنت في رابعة".