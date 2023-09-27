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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 50 إسرائيليا في حادث قرب القدس

إصابة 50 إسرائيليا
إصابة 50 إسرائيليا في حادث قرب القدس

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة 50 إسرائيليا بجروح، جراء انقلاب حافلة تقل أطفالا، عند مفرق إشتول في مستوطنة "بيت شيمش" فرب مدينة القدس المحتلة.

 

وقالت الصحيفة إن أحد الأطفال أصيب بجروح خطيرة ويخضع للتخدير والتنفس الاصطناعي. وهناك ثلاثة جرحى آخرين في حالة متوسطة والبقية في حالة خفيفة.

 

وأضافت الصحيفة فإن المسعفين في منطقة القدس، وصلوا إلى مكان الحادث وقاموا بتقديم الإسعافات الأولية للجرحى ونقلهم إلى عدة مستشفيات في القدس.

 

وبحسب الصحيفة يتبين من التحقيق الأولي أن الحافلة وصلت إلى مفترق الطرق، وفي وقت ما انحرفت إلى اليمين على جانب الطريق وانقلبت، لسبب لم يتضح بعد.

 

ووفقا للصحيفة فقد باشر محققو الحوادث المرورية التحقيق في ملابسات الحادث.

إصابة 50 إسرائيليا مستوطنة بيت شيمش القدس المحتلة إسرائيل اخبار اسرائيل

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