عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش

تألقت الفنانة نسرين طافش بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. 

 

وبدأت نسرين طافش مرتدية تيشرت باللون الأبيض ونسقت معه بنطال جينز، مع ميك أب جذاب بالألوان الترابية، واعتمدت ترك شعرها منسدلا علي ظهرها، مما نال إعجاب متابعيها. 
 

وظهرت نسرين طافش، مجددا  بعد الغياب عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عن أكثر من عمل سوري منها الجزء التاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار اجباري" إضافة إلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون". 


 

ويأتي غياب نسرين طافش عن دراما رمضان هذا العام بعدما عرض لها مؤخراً فيلم "أخى فوق الشجرة" والذي انطلق في السينمات يوم 18 يناير الماضى، حيث تحقق شخصية "كوليت" التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعال مميزة، ويسجل "أخى فوق الشجرة" ثانى تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم "نادى الرجال السرى" الذى قدمته عام 2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل.

الفنانة نسرين طافش بإطلالة جذابة بإطلالة انيقة غادة عادل مسار إجباري نادى الرجال السرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول صورة لـ موظفة جامعة القاهرة.. زميلها أطلق عليها الرصاص| خاص

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

الخميس أم الجمعة.. موعد إجازة 6 أكتوبر2023 في مصر

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

ترشيحاتنا

الحق العرض.. فولكس فاجن جولف بدون أوفر برايس أو رسوم

شاهد .. لحظة تدمير الجيش الروسي مستودع ذخيرة كبيرا في أوكرانيا

علي وإيناس بتوع المخدرات | حكم رادع للمتهمين.. تفاصيل

«بيوزعوا شربات».. أجواء مبهجة احتفالا بالمولد النبوي في سيدنا الحسين.. فيديو

بعد ارتفاع جرام الـ 21 .. أسباب تدفعك لشراء عيار 18

حرق عربيتها واتحبس.. شقيقة موظفة جامعة القاهرة تفجر مفاجأة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خاف على نفسك.. عادة خاطئة تفعلها عند تناول المضاد الحيوي تعرضك للخطر

إطلالة لافتة.. هنا شيحة تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

احذروا أرجوكم .. سمك يباع بالأسواق يسبب الوفاة بعد تناوله فورا

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 160 من معهد ضباط الصف المعلمين

فيديو

مصرع وإصابة 250 شخصًا.. تفاصيل وأسباب حريق قاعة أفراح في العراق «فيديوجراف»

رفضت تتجوزه | صدمة في جريمة جامعة القاهرة

سموم في القلوب والعقول.. الرئيس السيسي يدحض أكذوبة عسكرة الدولة| فيديوجراف

المولد النبوي.. ابتهالات دينية في احتفالية مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ