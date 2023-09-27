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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

10 أشياء نفعلها يوميا تصيبك بأمراض مميتة

صدى البلد

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا عن عادات تصيبك بأمراض القلب المميتة.

 

يبقي  قلبه بإذن الله سليما

وقال شعبان: “يبقي القلب سليم عند ذلك الذي لا  يملأ بطنه بالطعام ، ذلك الذي لا يأكل كثيرا من الخبز، والأرز والمكرونة والمعجونات، ذلك الذي لا يتعشي ثم ينام”.

 

وتابع" ذلك الذي لا  يطبخ طعامه بالسمن الصناعي ولا يستخدم الزيوت  المهدرجة  ولا يتناول  كثيرا من اللحوم الحمراء  ولا المصنعة، ولا يسرف في أكل الدقيق  وملح الطعام  و الذي يأكل كثيرا من الخضروات و يأكل الفاكهة بانتظام".

 

وأضاف “الشخص الذي يشرب كثيرا من الصودا ذلك الذي لا يشرب كثيرا من العصائر المحلاة بالسكر و الذي يشرب قدرا كافيا من المياه.”

كما أكد أن الذي  يمارس الرياضة بانتظام و يمشي و يجري  لا يدمن الجلوس طويلًا و ينام نوما عميقا فترة كافية.

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